https://uz.sputniknews.ru/20220222/gosregistratsiya-avtomobiley--tolko-v-elektronnom-vide-22894918.html

Госрегистрация автомобилей – только в электронном виде

Госрегистрация автомобилей – только в электронном виде

Для предотвращения коррупции при покупке автомобилей АО "UzAuto Motors" вводится электронная система регистрации.

2022-02-22T10:42+0500

2022-02-22T10:42+0500

2022-02-22T10:42+0500

общество

uzauto motors

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17931639_0:76:1300:807_1920x0_80_0_0_94c5ec0500e6accc246012272d2b858b.jpg

ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по внедрению информационных систем при закупке автотранспортных средств".Цель нововведения – предотвратить коррупцию при закупке автомобилей производства АО "UzAuto Motors". Для этого будет создана электронная система регистрации, интегрированная с системой ГИБДД. Она позволит обеспечить открытость и прозрачность продажи и регистрации автомобилей.Согласно документу, с 1 апреля 2022 года АО "UzAuto Motors" вводит практику государственной регистрации транспортных средств в органах Государственной службы безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел (ГСБДД) только в электронном виде. Информация для регистрации автоматически вводится после заключения договора с покупателем автомобиля.Департаменту общественной безопасности МВД поручено внедрить комплексную систему электронного обмена информацией с необходимым уровнем защиты между ГСБДД и АО "UzAuto Motors".Неделю назад президент Шавкат Мирзиёев поручил компании UzAuto Motors отправлять уведомления с указанием точной даты доставки автомобиля каждому покупателю. Он также поставил задачу перед главой "Узавтопрома" Шавкатом Умурзаковым полностью ликвидировать очереди на покупку автомобилей к 1 мая, а также снизить размер предоплаты за автомобили UzAuto Motors с 85% до 50%.Для удовлетворения растущего внутреннего спроса в первой половине 2022 года необходимо произвести в стране не менее 160 тысяч автомобилей. При этом до конца 2022 года важно установить контроль за своевременной поставкой необходимых комплектующих для производства 275 тысяч автомобилей.В 2021 году "UzAuto Motors" произвела 236,6 тысячи автомобилей, что на 15,5% меньше, чем в 2020 году. Экспорт за год увеличился на 10,4 тысячи и составил 28,95 тысяч автомобилей на сумму 281,8 млн долларов.Читайте также: Каких авто коснутся новые пошлины на импорт

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzauto motors, автомобили