https://uz.sputniknews.ru/20220222/kakix-avto-kosnutsya-novye-poshliny-na-import-22890854.html
Каких авто коснутся новые пошлины на импорт?
Каких авто коснутся новые пошлины на импорт?
Напомним: таможенные пошлины на ввозимые авто снизят вдвое. Но коснется это не всех машин. Подробности - в материале.
2022-02-22T08:29+0500
2022-02-22T08:29+0500
2022-02-22T08:29+0500
общество
автомобили
пошлины
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане таможенные пошлины на ввозимые авто снизят вдвое. Речь идет о "молодых" машинах. Соответствующее постановление на прошлой неделе поручил подготовить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В соответствии с документом, пошлина на импорт автомобилей снижена с 30% до 15% от стоимости машины. Также в два этапа — с сегодняшнего дня и с 1 января 2023 года — в два раза будут снижены дополнительные коэффициенты, которые рассчитываются в долларах за кубический сантиметр от объема двигателя.Сниженные импортные пошлины распространяются только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана. Инфографика - куда движется автопром Узбекистана >>Импорт автотранспорта в Узбекистане до недавнего времени облагался пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля (импорт автомобилей из стран СНГ облагался только акцизами). В результате на автомобильном рынке республики доминировала продукция автопредприятия UzAuto Motors.С 1 августа 2020 года был отменен акциз на ввоз в Узбекистан новых легковых и грузовых авто, коммерческого автотранспорта. Тогда же был введен и утилизационный сбор на легковые автомобили, трактора, спец- и дорожную технику, ввозимую и производимую в республике.Читайте также:
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автомобили, пошлины
Каких авто коснутся новые пошлины на импорт?
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На какие автомобили распространятся нововведения, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане таможенные пошлины на ввозимые авто снизят вдвое. Речь идет о "молодых" машинах.
Соответствующее постановление на прошлой неделе поручил подготовить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В соответствии с документом, пошлина на импорт автомобилей снижена
с 30% до 15% от стоимости машины. Также в два этапа — с сегодняшнего дня и с 1 января 2023 года — в два раза будут снижены дополнительные коэффициенты, которые рассчитываются в долларах за кубический сантиметр от объема двигателя.
Сниженные импортные пошлины распространяются только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.
Импорт автотранспорта в Узбекистане до недавнего времени облагался пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля (импорт автомобилей из стран СНГ облагался только акцизами).
В результате на автомобильном рынке республики доминировала продукция автопредприятия UzAuto Motors.
С 1 августа 2020 года был отменен акциз на ввоз в Узбекистан новых легковых и грузовых авто, коммерческого автотранспорта. Тогда же был введен и утилизационный сбор на легковые автомобили, трактора, спец- и дорожную технику, ввозимую и производимую в республике.