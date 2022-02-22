https://uz.sputniknews.ru/20220222/mid-uzbekistana-vyyasnyaet-podrobnosti-s-soderjaniem-uzbekistantsev-v-kazaxstane-22917946.html

МИД Узбекистана выясняет подробности с содержанием узбекистанцев в Казахстане

МИД Узбекистана выясняет подробности с содержанием узбекистанцев в Казахстане

МИД Узбекистана пытается выяснить информацию об арестованных в Казахстане гражданах Узбекистана, местах их содержания и причинах задержания.

2022-02-22T21:06+0500

2022-02-22T21:06+0500

2022-02-22T21:06+0500

ситуация в казахстане

мид узбекистана

казахстан

задержание

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Нур-Султане направило ноту в МИД Казахстана с просьбой предоставить полную информацию об арестованных после январских событий 14 гражданах Узбекистана.Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжонов после появления в средствах массовой информации соответствующего заявления омбудсмена Республики Казахстан Эльвиры Азимовой.Уточняется, что посольство Республики Узбекистан в Нур-Султане, а также генеральные консульства в Алматы и Актау находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах.О том, что в следственных изоляторах Казахстана в настоящее время находятся 18 иностранных граждан сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова.По ее словам, это 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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мид узбекистана, казахстан, задержание