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Признание ДНР И ЛНР — самое важное в обращении Путина
Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Ситуация в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220222/mid-uzbekistana-vyyasnyaet-podrobnosti-s-soderjaniem-uzbekistantsev-v-kazaxstane-22917946.html
МИД Узбекистана выясняет подробности с содержанием узбекистанцев в Казахстане
МИД Узбекистана выясняет подробности с содержанием узбекистанцев в Казахстане
МИД Узбекистана пытается выяснить информацию об арестованных в Казахстане гражданах Узбекистана, местах их содержания и причинах задержания.
2022-02-22T21:06+0500
2022-02-22T21:06+0500
ситуация в казахстане
мид узбекистана
казахстан
задержание
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Нур-Султане направило ноту в МИД Казахстана с просьбой предоставить полную информацию об арестованных после январских событий 14 гражданах Узбекистана.Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжонов после появления в средствах массовой информации соответствующего заявления омбудсмена Республики Казахстан Эльвиры Азимовой.Уточняется, что посольство Республики Узбекистан в Нур-Султане, а также генеральные консульства в Алматы и Актау находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах.О том, что в следственных изоляторах Казахстана в настоящее время находятся 18 иностранных граждан сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова.По ее словам, это 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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мид узбекистана, казахстан, задержание

МИД Узбекистана выясняет подробности с содержанием узбекистанцев в Казахстане

21:06 22.02.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСитуация в городах Казахстана во время ЧП
Ситуация в городах Казахстана во время ЧП - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов
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МИД Узбекистана пытается выяснить информацию об арестованных в Казахстане гражданах Узбекистана, местах их содержания и причинах задержания.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Нур-Султане направило ноту в МИД Казахстана с просьбой предоставить полную информацию об арестованных после январских событий 14 гражданах Узбекистана.
Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжонов после появления в средствах массовой информации соответствующего заявления омбудсмена Республики Казахстан Эльвиры Азимовой.
“Для выяснения данного факта со стороны Посольства Узбекистана в г.Нур-Султане направлена соответствующая нота в МИД Казахстана с просьбой предоставить полную информацию об арестованных гражданах Узбекистана, местах их содержания, причинах привлечения к ответственности, а также организовать с ними консульскую встречу для сотрудников диппредставительств Республики Узбекистан в Республике Казахстан”, - говорится в сообщении Кабулжонова.
Уточняется, что посольство Республики Узбекистан в Нур-Султане, а также генеральные консульства в Алматы и Актау находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах.
О том, что в следственных изоляторах Казахстана в настоящее время находятся 18 иностранных граждан сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова.
По ее словам, это 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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