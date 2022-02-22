https://uz.sputniknews.ru/20220222/mnogokvartirnye-doma-budut-upravlyatsya-po-novomu-22905260.html

Многоквартирные дома будут управляться по-новому

Многоквартирные дома будут управляться по-новому

До конца года пилотный опыт должны внедрить на всей территории Ташкента.

2022-02-22T14:41+0500

2022-02-22T14:41+0500

2022-02-22T14:41+0500

общество

жилой дом

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев накануне ознакомился с презентацией усовершенствованной системы управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба главы государства.Ранее многоквартирные дома обслуживали товарищества собственников жилья, но качество услуг снижалось, поскольку в товариществах не хватало ресурсов и специалистов. В связи с этим, предложена новая система – управляющие компании.Эффективность такой системы проверили на 110 многоквартирных домах в Юнусабадском районе, которые были переданы в ведение управляющих компаний еще в 2020 году. На следующий год эксперимент продолжили во всех областных центрах, а также Чирчике и Ангрене. Эксперимент удался – управляющие компании смогли уменьшить задолженности и улучшить качество оказываемых услуг.Президент поручил внедрить такую систему управления во всех районах Ташкента до конца года. Исключением станут только товарищества и управляющие, работой которых жильцы довольны.При этом, управляющие компании освободят от налогов на прибыль и имущество, разрешат заключать прямые договора по аутсорсингу обслуживания социальных объектов. Кроме того, для закупки спецтехники компаниям выделят кредиты в размере 90 миллиардов сумов и отменят таможенные пошлины на ввозимое оборудование.Этот опыт планируется распространить на все регионы страны.Президент также ознакомился с проектом благоустройства махаллей в столице. В частности, в Ташкенте модернизируют 10 котельных и построят 2 новые, обновят тепловые сети. Это позволит улучшить теплоснабжение 24 тысяч квартир и 51 социального объекта.В махаллях также построят детские и спортивные площадки, обустроят тротуары и высадят деревья. Для этого из бюджета каждой из 579 махаллей выделено по 1 миллиарду сумов. Управляющим компаниям поручено провести капитальный ремонт 2 тысяч многоквартирных домов в столице.Читайте также: Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана

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жилой дом, ташкент