Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана
Махалля — первооснова государства, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь в каждой махалле будут представители президента.
На днях глава государства посетил махаллю Дустлик Янгихаётского района. Прежде она оставалась без должного внимания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района
Шавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района
В 2021 году ее благоустроили в рамках программы "Обод махалла": были построены спортивные и детские площадки, открыты новые магазины и ателье.
"Наш народ достоин жить в такой вот благоустроенной, красивой среде. Именно в этом цель наших усилий по организации работы в разрезе махаллей. Теперь в махалле должны быть дружная обстановка и добрососедские отношения. Можно проводить мероприятия в духе присущих нашему народу ценностей", — подчеркнул Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района
Шавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района
По его словам, махалля — первооснова государства. Если она будет благоустроенной, то и страна будет благоустроенной, добавил узбекский лидер.
На основе внедренной в стране новой системы помощники хокимов и лидеры молодежи назначены и в 30 махаллях Янгихаётского района.
"Прежде люди шли со своими проблемами в хокимият, писали письма. Теперь в каждой махалле есть представители президента. Они должны изучать положение семей, помогать тем, кто нуждается в помощи, организовать работу по обучению безработных профессиям, выделению льготных кредитов и субсидий", — заявил Мирзиёев.
Ранее стало известно, как начнут выбирать лидеров молодежи и сколько они будут получать.
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