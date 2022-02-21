Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220221/predstaviteli-prezidenta-poyavyatsya-v-kajdoy-maxalle-uzbekistana-22861108.html
Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана
Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана
Махалля — первооснова государства, убежден Шавкат Мирзиёев. Подробности — в материале.
2022-02-21T09:01+0500
2022-02-21T09:01+0500
общество
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21459212_704:396:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ef117177668bcd732617403646594e6.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь в каждой махалле будут представители президента.На днях глава государства посетил махаллю Дустлик Янгихаётского района. Прежде она оставалась без должного внимания. В 2021 году ее благоустроили в рамках программы "Обод махалла": были построены спортивные и детские площадки, открыты новые магазины и ателье.По его словам, махалля — первооснова государства. Если она будет благоустроенной, то и страна будет благоустроенной, добавил узбекский лидер.На основе внедренной в стране новой системы помощники хокимов и лидеры молодежи назначены и в 30 махаллях Янгихаётского района.Ранее стало известно, как начнут выбирать лидеров молодежи и сколько они будут получать. Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21459212_848:354:1815:1080_1920x0_80_0_0_86680001a7355b9f5e3fa163f2b75177.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев

Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана

09:01 21.02.2022
© Pixabay / xusenruСолнце в Узбекистане
Солнце в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2022
© Pixabay / xusenru
Подписаться наGoogle news
Махалля — первооснова государства, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь в каждой махалле будут представители президента.
На днях глава государства посетил махаллю Дустлик Янгихаётского района. Прежде она оставалась без должного внимания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района
Шавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2022
Шавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2021 году ее благоустроили в рамках программы "Обод махалла": были построены спортивные и детские площадки, открыты новые магазины и ателье.
"Наш народ достоин жить в такой вот благоустроенной, красивой среде. Именно в этом цель наших усилий по организации работы в разрезе махаллей. Теперь в махалле должны быть дружная обстановка и добрососедские отношения. Можно проводить мероприятия в духе присущих нашему народу ценностей", — подчеркнул Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района
Шавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2022
Шавкат Мирзиёев ознакомился с жизнью махалли Дустлик Янгихаётского района
© Пресс-служба президента Узбекистана
По его словам, махалля — первооснова государства. Если она будет благоустроенной, то и страна будет благоустроенной, добавил узбекский лидер.
На основе внедренной в стране новой системы помощники хокимов и лидеры молодежи назначены и в 30 махаллях Янгихаётского района.
"Прежде люди шли со своими проблемами в хокимият, писали письма. Теперь в каждой махалле есть представители президента. Они должны изучать положение семей, помогать тем, кто нуждается в помощи, организовать работу по обучению безработных профессиям, выделению льготных кредитов и субсидий", — заявил Мирзиёев.
Ранее стало известно, как начнут выбирать лидеров молодежи и сколько они будут получать.
Читайте также:
В ЮНЕСКО восхитились махаллями Ташкента >>
Сотрудникам махаллинского комитета увеличат зарплату — указ >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала