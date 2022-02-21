https://uz.sputniknews.ru/20220221/predstaviteli-prezidenta-poyavyatsya-v-kajdoy-maxalle-uzbekistana-22861108.html

Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана

Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана

Махалля — первооснова государства, убежден Шавкат Мирзиёев. Подробности — в материале.

2022-02-21T09:01+0500

2022-02-21T09:01+0500

2022-02-21T09:01+0500

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь в каждой махалле будут представители президента.На днях глава государства посетил махаллю Дустлик Янгихаётского района. Прежде она оставалась без должного внимания. В 2021 году ее благоустроили в рамках программы "Обод махалла": были построены спортивные и детские площадки, открыты новые магазины и ателье.По его словам, махалля — первооснова государства. Если она будет благоустроенной, то и страна будет благоустроенной, добавил узбекский лидер.На основе внедренной в стране новой системы помощники хокимов и лидеры молодежи назначены и в 30 махаллях Янгихаётского района.Ранее стало известно, как начнут выбирать лидеров молодежи и сколько они будут получать. Читайте также:

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шавкат мирзиёев