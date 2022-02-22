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"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики
"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики
Как обычные жители воспринимают те исторические события, которые происходят сегодня на Донбассе - блицопрос в материале Sputnik.
2022-02-22T17:39+0500
2022-02-22T17:39+0500
2022-02-22T17:44+0500
видео
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Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики. Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого, а многие не могут сдержать слез. Вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР. Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Читайте также:Как в ЛНР и ДНР встретили новость о признании Россией независимости — видео >>Эксперт объяснил, зачем Украина обстреливает Донбасс >>
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"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики
17:39 22.02.2022 (обновлено: 17:44 22.02.2022) Подписаться на
Как обычные жители воспринимают те исторические события, которые происходят сегодня на Донбассе – блицопрос в материале Sputnik.
Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики. Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого, а многие не могут сдержать слез.
Вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР.
Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал.
Обострение ситуации в Донбассе
Ситуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.
Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.
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