https://uz.sputniknews.ru/20220222/my-ochen-rady--jiteli-dnr-o-priznanii-nezavisimosti-respubliki-22914171.html

"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики

"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики

Как обычные жители воспринимают те исторические события, которые происходят сегодня на Донбассе - блицопрос в материале Sputnik.

2022-02-22T17:39+0500

2022-02-22T17:39+0500

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видео

днр

независимость

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Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики. Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого, а многие не могут сдержать слез. Вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР. Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Читайте также:Как в ЛНР и ДНР встретили новость о признании Россией независимости — видео >>Эксперт объяснил, зачем Украина обстреливает Донбасс >>

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