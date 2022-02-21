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Эксперт объяснил, зачем Украина обстреливает Донбасс
Эксперт объяснил, зачем Украина обстреливает Донбасс
Все эти обстрелы и эскалация конфликта в Донбассе нужны только для одного – чтобы вынудить Россию ввести войска, считает военный эксперт Александр Жилин. 21.02.2022, Sputnik Узбекистан
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Все эти обстрелы и эскалация конфликта в Донбассе нужны только для одного – чтобы вынудить Россию ввести войска, считает военный эксперт Александр Жилин. Однако, он предполагает, что этот сценарий может стать ловушкой, ведь Запад рассчитывает именно на такую реакцию Москвы. По приказу своих кураторов украинские каратели должны довести мирное население Донбасса до безумия и вызвать у них нечеловеческие страдания, чтобы растоптать их моральный дух и заставить Россию применить силу против Украины. Впрочем, у России есть еще много средств, чтобы принудить Киев к миру, не пересекая границу.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Читайте также:Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область >>Обстрелы, беженцы и реакция Запада: главные события в ЛНР и ДНР за выходные >>
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донбасс, украина, видео
Эксперт объяснил, зачем Украина обстреливает Донбасс
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Все эти обстрелы и эскалация конфликта в Донбассе нужны только для одного – чтобы вынудить Россию ввести войска, считает военный эксперт Александр Жилин.
Однако, он предполагает, что этот сценарий может стать ловушкой, ведь Запад рассчитывает именно на такую реакцию Москвы. По приказу своих кураторов украинские каратели должны довести мирное население Донбасса до безумия и вызвать у них нечеловеческие страдания, чтобы растоптать их моральный дух и заставить Россию применить силу против Украины.
Впрочем, у России есть еще много средств, чтобы принудить Киев к миру, не пересекая границу.
Обострение ситуации в Донбассе
Ситуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.
Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.
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