https://uz.sputniknews.ru/20220222/priznanie-dnr-i-lnr---samoe-vajnoe-v-obraschenii-putina-22889845.html

Признание ДНР И ЛНР - самое важное в обращении Путина

Признание ДНР И ЛНР - самое важное в обращении Путина

В прямом обращении к нации президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Самое важное в обращении - в материале Sputnik Узбекистан.

2022-02-22T01:19+0500

2022-02-22T01:19+0500

2022-02-22T01:20+0500

обострение в донбассе

владимир путин

видеообращение

днр

лнр

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ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Россия официально признала суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом объявил президент страны Владимир Путин во время обращения к нации 21 февраля.Экскурс в историюОткрывая обращение, президент России подчеркнул, что обращается не только к россиянам, но и к соотечественникам за рубежом. Свою речь глава государства начал с краткого обзора истории формирования Украины.По словам президента, в начале существования СССР национальным республикам были сделаны очень "щедрые подарки", включая не принадлежащие им земли и русских людей. Большевики удовлетворяли любые "хотелки" националистов, чтобы остаться у власти. Ленинский курс при строительстве СССР был большой ошибкой. В результате большевистской политики возникла современная Украина.После развала Советского Союза Россия полностью взяла на себя государственный долг СССР и выплатила его к 2017 году, подчеркнул президент. Кроме того, Россия стала помогать другим странам, в том числе Украине, от которой поступали запросы по оказанию материальной поддержки. По экспертным оценкам, общая выгода от России для Украины с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 млрд долларов.Претензии к УкраинеНесмотря на это, Украина продолжила претендовать на имущество СССР и превращать партнерство в иждивенчество. Крайний национализм быстро приобрел форму русофобии. Появились даже территориальные претензии к России.По словам Путина, устойчивой государственности на Украине так и не сложилось. Радикалы и националисты оседлали в 2014 году справедливое возмущение людей против коррупции, которая приняла какой-то особый характер, разъела всю систему, все ветви власти. После победы радикалы организовали настоящий террор против инакомыслящих. Претензии радикалов год за годом росли. Им оказалось нетрудно навязывать волю власти и подменять истинные интересы народа спекуляциями на национальной почве.В 2014 году радикалы довели майдан до государственного переворота, но переворот не приблизил Украину к демократии и богатству.Радикалы и националисты столкнули страну в бездну гражданской войны. При этом экономику страны они завели в тупик. Цены растут, особенно за коммунальные услуги. Приданое, полученное не только от СССР, но еще и от Российской империи, промотали. Отрасли, которыми гордились когда-то, лежат на боку - машиностроение, кораблестроение, самолетостроение, ракетостроение. Этот печальный список можно продолжать.По словам Владимира Путина, 15% населения уехали работать за границу на тяжёлый неквалифицированный труд. причиной тому - продолжающийся курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Действует закон о коренных народах, людям, которые считают себя русскими, дали понять что они - чужие.Россия и НАТОНа Украине может появиться оружие массового поражения. Страна располагает и советскими ядерными технологиями и способами доставки этого оружия. А после подписания договоров с западными партнерами, командование вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов НАТО.Переименовав военные базы НАТО в "миссии", страна легко обошла запрет на размещение иностранных военных баз на своей территории, прописанный в Конституции, подчеркивает президент России. Учения на Украине с участием иностранных военных служат прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе и переброски частей в кратчайшие сроки.По мнению российского лидера, вступление Украины НАТО – прямая угроза безопасности России. Конечно, каждая страна имеет право заключать военные союзы, но по международным договоренностям нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.Между тем, представители Североатлантического альянса активно противостоят попыткам России наладить сотрудничество.Между тем, вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения — вопрос решенный, и это резко расширяет возможности внезапного удара по России. В документах альянса Россия официально объявлена врагом №1 и для ударов по этому врагу будет использована Украина, а развертывание на ее территории средств разведки позволит контролировать территорию РФ вплоть до Урала.В завершении своей речи Владимир Путин объявил о признании суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.После официального обращения к нации Владимир Путин подписал указы о признании этих государств, а также заключил с руководителями республик Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг негоСообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Читайте также: "Это шаг к началу глобальной ядерной войны" - эксперт о заявлении Киева - видео.

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владимир путин, видеообращение, днр, лнр