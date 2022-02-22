https://uz.sputniknews.ru/20220222/rossiya-prizyvaet-drugie-strany-priznat-dnr-i-lnr--mid-22908184.html

Россия призывает другие страны признать ДНР и ЛНР — МИД

Россия призывает другие страны признать ДНР и ЛНР — МИД

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением о признании независимости республик Донбасса и призвало все государства последовать ее примеру.

2022-02-22T16:02+0500

2022-02-22T16:02+0500

2022-02-22T16:02+0500

обострение в донбассе

днр

лнр

заявление

донбасс

независимость

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Москва призывает другие государства последовать ее примеру и признать ДНР и ЛНР.Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел России, посвященное признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик. Отмечается, что решение о признание республик Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом. Оно продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".В МИД напомнили, что восемь лет назад в Киеве произошел кровавый антиконституционный переворот, в ходе которого при активной поддержке Запада к власти пришли радикально настроенные националисты, которые стали устанавливать свои порядки, бороться с русским языком и инакомыслием, навязывать чуждую идеологию, чествовать фашистских приспешников, переписывать историю, превращать территорию Украины в антироссийский натовский плацдарм. Жители Донбасса с такой политикой не согласились и стали отстаивать свои законные права и интересы. По итогам референдумов 11 мая 2014 г. были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.Отмечается, что Россия с самого начала украинского кризиса прилагала настойчивые усилия по его урегулированию мирными, дипломатическими средствами. Киев же дважды безуспешно предпринимал попытку силой вернуть Донецк и Луганск в состав Украины и, по сути, уже давно вышел из Минских соглашений, открыто саботируя их выполнение. В последнее время ситуация вдоль линии соприкосновения резко обострилась. Население республик столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс – это территория, а не люди, на ней проживающие.Признание Донецкой и Луганской народных республик – вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов, следует из заявления.Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

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