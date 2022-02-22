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Самовольную застройку "засекут" из космоса
Самовольную застройку "засекут" из космоса
Кадастровое агентство совместно с "Узбеккосмос" проводят эксперимент в Ташкенте по выявлению нарушений земельного законодательства.
2022-02-22T18:20+0500
2022-02-22T18:20+0500
2022-02-22T18:20+0500
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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. В Ташкенте и Ташкентской области используют экспериментальный способ выявлять нарушения земельного законодательства. Самовольные застройки будут находить с помощью снимков из космоса. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.Документ, помимо прочих мер контроля за соблюдением земельного законодательства, предписывает Агентству "Узбеккосмос" совместно с Агентством по кадастру до конца 2022 года анализировать космические снимки, чтобы выявлять самовольно захваченные участки и незаконные постройки на территории Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов Ташкента, а также Кибрайского и Ташкентского районов Ташкентской области.После этого, до 1 марта 2023 года "Узбеккосмос" и Генеральная прокуратура, опираясь на результаты эксперимента, должны внести в администрацию президента предложения по использованию этой практики на всей территории республики.Читайте также: Многоквартирные дома в Ташкенте будут управляться по-новому
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космос, ташкент
Самовольную застройку "засекут" из космоса
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Кадастровое агентство совместно с "Узбеккосмос" проводят эксперимент в Ташкенте по выявлению нарушений земельного законодательства.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik.
В Ташкенте и Ташкентской области используют экспериментальный способ выявлять нарушения земельного законодательства. Самовольные застройки будут находить с помощью снимков из космоса. Постановление
об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Документ, помимо прочих мер контроля за соблюдением земельного законодательства, предписывает Агентству "Узбеккосмос" совместно с Агентством по кадастру до конца 2022 года анализировать космические снимки, чтобы выявлять самовольно захваченные участки и незаконные постройки на территории Мирзо-Улугбекского и Юнусабадского районов Ташкента, а также Кибрайского и Ташкентского районов Ташкентской области.
После этого, до 1 марта 2023 года "Узбеккосмос" и Генеральная прокуратура, опираясь на результаты эксперимента, должны внести в администрацию президента предложения по использованию этой практики на всей территории республики.