https://uz.sputniknews.ru/20220222/tsb-uzbekistana-ne-vidit-riskov-iz-za-sobytiy-na-ukraine-22916877.html

ЦБ Узбекистана не видит рисков из-за событий на Украине

ЦБ Узбекистана не видит рисков из-за событий на Украине

В Центробанке Узбекистана заявили, что существенных внешних рисков для курса национальной валюты в связи с событиями на Украине в настоящий момент не наблюдается.

2022-02-22T20:07+0500

2022-02-22T20:07+0500

2022-02-22T20:07+0500

экономика

узбекистан

цб

украина

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Центробанк Узбекистана не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регулятора.В понедельник валютный курс ЦБ Узбекистана вырос с 10,841 тысячи до 10,888 тысячи сумов за один доллар. Как пояснили в ЦБ, высокое дневное изменение курса не связано с внешними факторами, а является внутренней корректировкой.Российский финансовый рынок в понедельник оказался под сильным давлением со стороны политического фактора из-за обострения ситуации на востоке Украины. Состоялось внеочередное совещание Совбеза, посвященного ситуации на Донбассе. Члены Совбеза РФ высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. На этом фоне рубль продолжал падать: курс доллара поднимался выше 80 рублей, евро - в моменте выше 90 рублей.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.По оценке ЦБ Узбекистана, введение дополнительных санкций в отношении РФ со стороны США и других стран, а также их влияние на российскую экономику может зависеть от большого количества факторов. Возможные последствия, уверены здесь, прежде всего, будут зависеть от ее приспособления к санкциям и осуществляемых мер для снижения возникающих рисков.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. РФ по итогам 2021 года вернула первое место среди основных торговых партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%) По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.Ситуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.После того, как накануне вечером президент Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР, жители этих республик устроили салют и праздничный автопробег.

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