https://uz.sputniknews.ru/20220222/v-tashkente-proshel-pervyy-obschegorodskoy-diktant--foto-22902605.html

В Ташкенте прошел первый общегородской диктант — фото

В Ташкенте прошел первый общегородской диктант — фото

Сколько человек писали диктант и на каких языках были зачитаны тексты — читайте в материале.

2022-02-22T13:22+0500

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2022-02-22T13:22+0500

общество

диктант

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Сразу несколько столичных вузов предложили провести первый общегородской онлайн-диктант среди студентов в рамках проекта "Махаллада дув-дув гап". Инициативу поддержали в управлении поддержки махалли и семьи Ташкента.О том, как реализовали задумку рассказали в пресс-службе столичного хокимията. Проведение диктанта приурочили к Международному дню родного языка — 21 февраля, решив, таким образом, повысить уровень письменной грамотности населения, сформировать навыки письма на родных языках.Мероприятие прошло в мультиязычном формате: диктанты писались на узбекском, русском, каракалпакском, английском, таджикском, казахском, турецком, корейском и французском языках.Около десяти тысяч студентов стали участниками общегородского диктанта, они могли сами выбрать его тему.Напомним, в прошлом году в Узбекистане состоялась акция "Тотальный диктант" на шести площадках – в Ташкенте, Намангане и Нукусе, а всего в акции приняли участии около 450 человек. В Каракалпакстане текст диктанта читали российские учителя-русисты, прибывшие в Узбекистан в составе делегации для методической помощи коллегам.Читайте также:Диктант Победы с национальным колоритом: организаторы рассказали об особенностях викторины >>Тотальный диктант-2020: как прошла акция в Узбекистане >>

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