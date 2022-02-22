https://uz.sputniknews.ru/20220222/voditeley-budut-nakazyvat-i-pooschryat-ballami--mvd-22891694.html
Водителей будут наказывать и поощрять баллами
Водителей будут наказывать и поощрять баллами
В МВД рассказали о балльной системе и о новых штрафах. Подробности — в материале.
2022-02-22T10:00+0500
2022-02-22T10:00+0500
2022-02-22T10:07+0500
общество
мвд
водители
штраф
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Глава Министерства внутренних дел (МВД), генерал-лейтенант Пулат Бобожонов объяснил, как будет работать балльная система наказания и поощрения для автомобилистов, а также о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает УзА.Ранее президент Узбекистана объявил о целом ряде кардинальных мер по улучшению ситуации на дорогах республики, где ежегодно гибнут тысячи граждан. Среди нововведений – штрафы, снижение максимальной скорости, балльная система наказания и многое другое.Бобожонов рассказал о готовящихся изменениях. В ближайшее время в республике внедрят систему начисления штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД. Если общая сумма штрафных баллов, начисленных водителю за нарушения, допущенные в течение 12 месяцев, превысит 12 баллов, его лишат прав. Автомобилисты, не нарушающие правила, получат бонусные баллы.Законодательство о безопасности дорожного движения усовершенствуют. В частности, планируют ввести ответственность за умышленное хулиганство, самовольное принуждение участников движения к остановке, создание опасности на дорогах.Предусматриваются также штрафы за выдачу водительского удостоверения без обучения."Не секрет, что в последнее время происходят незаконное вмешательство, воспрепятствование и даже сопротивление деятельности сотрудников ДПС. В настоящее время принимаются меры по предотвращению таких инцидентов. Расширят права правоохранителей на использование средств индивидуальной защиты и активной защиты", – добавил министр.Читайте также:Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана — видеоГде в Ташкенте появятся платные парковки и как будет формироваться цена — подробно
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мвд, водители, штраф
Водителей будут наказывать и поощрять баллами
10:00 22.02.2022 (обновлено: 10:07 22.02.2022) Подписаться на
В МВД рассказали о балльной системе и о новых штрафах. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik.
Глава Министерства внутренних дел (МВД), генерал-лейтенант Пулат Бобожонов объяснил, как будет работать балльная система наказания и поощрения для автомобилистов, а также о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает УзА
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Ранее президент Узбекистана объявил о целом ряде кардинальных мер по улучшению ситуации на дорогах республики, где ежегодно гибнут тысячи граждан. Среди нововведений – штрафы, снижение максимальной скорости, балльная система наказания и многое другое.
Бобожонов рассказал о готовящихся изменениях. В ближайшее время в республике внедрят систему начисления штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД. Если общая сумма штрафных баллов, начисленных водителю за нарушения, допущенные в течение 12 месяцев, превысит 12 баллов, его лишат прав. Автомобилисты, не нарушающие правила, получат бонусные баллы.
"Перед нами стоит еще одна важная задача – разработать новую редакцию правил дорожного движения на основе международных стандартов. В рамках этого документа пересмотрят скоростной режим движения, в том числе на центральных улицах Ташкента и в крупных городах", – отметил глава МВД.
Законодательство о безопасности дорожного движения усовершенствуют. В частности, планируют ввести ответственность за умышленное хулиганство, самовольное принуждение участников движения к остановке, создание опасности на дорогах.
Предусматриваются также штрафы за выдачу водительского удостоверения без обучения.
"Не секрет, что в последнее время происходят незаконное вмешательство, воспрепятствование и даже сопротивление деятельности сотрудников ДПС. В настоящее время принимаются меры по предотвращению таких инцидентов. Расширят права правоохранителей на использование средств индивидуальной защиты и активной защиты", – добавил министр.