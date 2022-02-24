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Оранжевое золото: польза и вред облепихи

Оранжевое золото: польза и вред облепихи

Облепиха – одна из самых богатых витаминами и микроэлементами ягод. Не даром ее считают "оранжевым золотом" и широко применяют в народной медицине. О пользе и вреде в материале Sputnik.

2022-02-24T23:03+0500

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2022-02-24T23:03+0500

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Облепиха – небольшой кустарник или дерево с мелкими сизыми листьями. Растение покрыто колючками, а во время плодоношения все его ветки усыпаны оранжевыми ягодами. Подробную информацию о пользе и солнечной ягоды подготовили наши коллеги из Sputnik Армения.Родина облепихи – Восточная Азия. Ее целебные свойства были известны еще в древности, ягода широко использовалась в китайской и тибетской медицине.Полезные свойства облепихиИзвестны свойства облепихи стимулировать иммунитет. Это происходит за счет большой концентрации витамина С и фитонцидов. При этом она является одной из немногих ягод, которая сохраняет витамин С даже после термической обработки и заморозки.Всего несколько чайных ложек облепихового масла удовлетворят суточную потребность в витамине Е. Нечасто встречаются продукты, в которых витамин Е был в такой высокой концентрации и одновременно с каротиноидами (витамином А).Немало в облепихе и витаминов группы В, К и Р. Кислый привкус ягода имеет из-за обилия различных кислот: яблочной, лимонной, винной и других. Они стимулируют пищеварение, способствуя выработке желудочного сока.Ягоды и даже сама кора облепихи содержит серотонин. Это – "гормон счастья", необходимый для работы нервной системы и хорошего настроения. Причем в облепихе серотонина в несколько раз больше, чем в шоколаде и бананах.В народной медицине облепиха издавна использовалась для стимуляции пищеварительной системы, улучшения здоровья сердца и печени. Входящие в его состав омега-7, омега-3, омега-6 и омега-9 жирные кислоты помогают поддержать работу сердца, а также предотвращают развитие диабета.Польза облепихи для женщинОблепиха используется также для лечения гинекологических заболеваний. Защита и восстановление слизистых оболочек – вот чем полезна эта ягода для организма женщин.Облепиха содержит фолиевую кислоту, которая поддерживает нормальное состояние плода при беременности. Природные соединения в составе ягоды также используются в качестве натурального антибиотика для лечения эндоцервицита и эрозии шейки матки.Облепиха: противопоказанияВ некоторых случаях употребление облепихи может нанести вред здоровью. В связи с этим следует обратить внимание на список противопоказаний:Необходимо учесть также, что облепиха обладает свойством усиливать действие некоторых лекарств, снижающих давление и разжижающих кровь. Ягода может привести к падению кровяного давления до слишком низких значений. Ее использование может замедлить свертывание крови, поэтому продукта следует избегать пациентам с порезами, глубокими травмами или с запланированной хирургической процедурой.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы едите блины

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