https://uz.sputniknews.ru/20220222/22879383.html

Что происходит с организмом, когда вы едите блины?

Что происходит с организмом, когда вы едите блины?

Блины - любимое многими блюдо. Но они могут серьезно "ударить" по организму. О пользе и вреде главного "масленичного" блюда – в специальной справке Sputnik. 22.02.2022, Sputnik Узбекистан

2022-02-22T07:00+0500

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2022-02-22T07:00+0500

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блины

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Всего несколько дней осталось до начала масленицы. Во многих семьях всю неделю будут печь блины и лакомиться ими с разными начинками и добавками. О том, как скажется на организме такой "разгуляй" рассказывают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Блины: польза и вредУглеводы и жиры, содержащиеся в блинах, обеспечивают организм энергией и помогают поддерживать активность. Блины – прекрасный источник полезных веществ и минералов: порция лакомства содержит немалое количество кальция, витаминов группы B и фолиевой кислоты.Польза и вред блинов напрямую зависят от рецептуры приготовления. Так, блины с начинками несут в себе опасность, связанную с калорийностью, сроком годности и условиями хранения. Употреблять их желательно сразу же, а если хранить, то недолго.Срок хранения блинов напрямую зависит от некоторых факторов: простые блины при комнатной температуре хранятся не более трех часов, а в холодильнике – около суток. Если же вы "разгулялись" и приготовили огромное количество блинов – отправьте их в морозилку.Старайтесь есть блины, приготовленные самостоятельно. Таким образом вы ограничите себя от лишних жиров и калорий: добавляйте в рецептуру маложирное молоко, минимизируйте соль и сахар и подберите правильную муку.Отказаться от блинов стоит людям с непереносимостью глютена, страдающим от избыточного веса, диабета, панкреатита и холецистита. Помните, что калорийное блюдо повышает нагрузку на организм в целом.Если же вы придерживаетесь диетического питания – ешьте блины без добавок или с диетическими начинками (творог, индейка, фрукты и овощи).Стоит помнить, что блины – блюдо, которое не рекомендуется включать в ежедневное меню и после масленичной недели стоит сделать большой перерыв.Читайте также:

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блины