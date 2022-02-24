https://uz.sputniknews.ru/20220224/kurs-rublya-v-uzbekistane-ostaetsya-stabilnym--tsb-22952997.html

Курс рубля в Узбекистане остается стабильным – ЦБ

Курс рубля в Узбекистане остается стабильным – ЦБ

Утром в соцсетях появилась информация о падении курса российской валюты по отношению к суму на 10,4 процента. Некоторые пользователи стали рекомендовать срочно переводить средства в нацвалюте в доллары.

2022-02-24T15:43+0500

2022-02-24T15:43+0500

2022-02-24T15:43+0500

экономика

рубль

узбекистан

цб

валюта

доллары

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Курс рубля в Узбекистане в четверг остается стабильным, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального банка республики.По данным регулятора, рубль подорожал за сутки на 0,01% по отношению к местной валюте. При этом утром в соцсетях появилась информация о падении курса российской валюты по отношению к суму на 10,4 процента — со 134 до 120 сумов за рубль.Некоторые пользователи стали рекомендовать срочно переводить средства в нацвалюте в доллары из-за сильной зависимости сума от рубля.По официальному курсу ЦБ, 1 рубль сегодня стоит 136,41 сума. За сутки он подорожал на 0,01%, следует из информации на сайте регулятора.При этом, представитель биржи не исключил, что в соцсетях оперируют "черным" валютным курсом рубля.Во вторник, 22 февраля, в ЦБ республики говорили, что регулятор не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине, при этом пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако, в отличие от соседнего Таджикистана, переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

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рубль, узбекистан, цб, валюта, доллары