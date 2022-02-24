https://uz.sputniknews.ru/20220224/leonkov-orujie-rossii-razobet-voennye-obekty-ukrainy-za-1-den--video-22950667.html
Леонков: оружие России разобьет военные объекты Украины за 1 день — видео
Леонков: оружие России разобьет военные объекты Украины за 1 день — видео
Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса, об этом заявил в обращении к нации Владимир Путин.
2022-02-24T14:41+0500
2022-02-24T14:41+0500
2022-02-24T14:41+0500
видео
украина
оружие
донбасс
владимир путин
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В ночь на 24 февраля власти ЛНР и ДНР попросили Москву защитить их от украинской агрессии. Российский лидер сказал, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Высокоточными средствами поражения будет выводиться из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ. Как долго продлится спецоперация? Какой будет реакция НАТО и ждать ли большой войны в Европе, рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковПолная версия интервью — в видео.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, видео, оружие, донбасс, владимир путин
Леонков: оружие России разобьет военные объекты Украины за 1 день — видео
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Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса, об этом заявил в обращении к нации президент Владимир Путин.
В ночь на 24 февраля власти ЛНР и ДНР попросили Москву защитить их от украинской агрессии. Российский лидер сказал, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
Высокоточными средствами поражения будет выводиться из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ.
Как долго продлится спецоперация? Какой будет реакция НАТО и ждать ли большой войны в Европе, рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Полная версия интервью — в видео.