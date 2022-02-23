https://uz.sputniknews.ru/20220223/gotovit-li-kiev-voennoe-vtorjenie-na-donbass--video-22919800.html

Готовит ли Киев военное вторжение на Донбасс — видео

Готовит ли Киев военное вторжение на Донбасс — видео

Как решение Москвы признать самопровозглашенные республики прекращает геноцид в Донбассе - об этом подробнее в интервью Sputnik.

2022-02-23T10:04+0500

2022-02-23T10:04+0500

2022-02-23T10:04+0500

видео

украина

донбасс

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Россия признала независимость ДНР и ЛНР, но почему Зеленский так вяло отреагировал на решение Москвы? Неужели Киев готовит военное вторжение в Донбасс? Когда оно может случиться и как в таком случае будет действовать Россия? И как решение Москвы признать самопровозглашенные республики прекращает геноцид в Донбассе? Эти и другие темы обсуждаем с кандидатом политических наук, капитаном 1 ранга запаса Владимиром Ераносяном.Обострение ситуации на ДонбассеСитуация в регионе накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.После того, как президент Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР, жители этих республик устроили салют и праздничный автопробег.Читайте также:ЦБ Узбекистана не видит рисков из-за событий на Украине >>"Это шаг к началу глобальной ядерной войны": эксперт о заявлении Киева — видео

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