https://uz.sputniknews.ru/20220224/mirziyoev-rasskazal-kak-pobedit-bezrabotitsu-v-shumanae-22961980.html

Мирзиёев рассказал, как победить безработицу в Шуманае

Мирзиёев рассказал, как победить безработицу в Шуманае

Президент посетил предприятия в Каракалпакстане и ознакомился с инновационными проектами.

2022-02-24T18:06+0500

2022-02-24T18:06+0500

2022-02-24T18:06+0500

общество

безработица

шавкат мирзиёев

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/18/22961849_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c030f0a5a60783ad409b16f8bfab1cdd.jpg

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с визитом в Республике Каракалпакстан. В четверг глава государства посетил Шуманайский район, сообщает пресс-служба президентской администрации.Здесь он ознакомился с работой текстильного предприятия "Шуманай экотекс". Предприятие мощностью 7 тысяч тон пряжи в год было запущено в 2020 году.Как сообщает пресс-служба, главной проблемой района ранее была безработица, и предприятие, на котором трудится около 500 человек, внесло значительный вклад в решение этой проблемы.Президент также познакомился с работой общества "Бахром Илгон Кластер". Специалисты кластера провели лазерное нивелирование 743 гектаров земли и внедрили технологию орошения дождеванием на 100 гектарах.В рамках кампании "Делай бизнес в Каракалпакстане", проводимой в различных регионах Узбекистана, за Шуманайским районом была закреплена Хорезмская область. Шавкату Мирзиёеву представили инвестиционные проекты, которые будут осуществлять здесь хорезмские бизнесмены.В целом в рамках кампании разработано 264 проекта на общую сумму $350 млн, в результате которых появится 14,6 тысяч новых рабочих мест.Напомним, ранее Каракалпакстан подписал с субъектами России соглашения на общую сумму $144,4 млн. В 2020-м взаимный торговый оборот составил $108 млн, а по итогам первых 10 месяцев 2021 года - $120 млн. Количество совместных предприятий выросло с 13 в 2018 году до 37 в настоящее время. Общий объем российских инвестиций в Каракалпакстан за прошлый год составил $44,2 млн.Читайте также: Как будут развивать Каракалпакстан

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

безработица, шавкат мирзиёев, каракалпакстан