https://uz.sputniknews.ru/20220224/mirziyoev-rasskazal-kak-pobedit-bezrabotitsu-v-shumanae-22961980.html
Мирзиёев рассказал, как победить безработицу в Шуманае
Мирзиёев рассказал, как победить безработицу в Шуманае
Президент посетил предприятия в Каракалпакстане и ознакомился с инновационными проектами.
2022-02-24T18:06+0500
2022-02-24T18:06+0500
2022-02-24T18:06+0500
общество
безработица
шавкат мирзиёев
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с визитом в Республике Каракалпакстан. В четверг глава государства посетил Шуманайский район, сообщает пресс-служба президентской администрации.Здесь он ознакомился с работой текстильного предприятия "Шуманай экотекс". Предприятие мощностью 7 тысяч тон пряжи в год было запущено в 2020 году.Как сообщает пресс-служба, главной проблемой района ранее была безработица, и предприятие, на котором трудится около 500 человек, внесло значительный вклад в решение этой проблемы.Президент также познакомился с работой общества "Бахром Илгон Кластер". Специалисты кластера провели лазерное нивелирование 743 гектаров земли и внедрили технологию орошения дождеванием на 100 гектарах.В рамках кампании "Делай бизнес в Каракалпакстане", проводимой в различных регионах Узбекистана, за Шуманайским районом была закреплена Хорезмская область. Шавкату Мирзиёеву представили инвестиционные проекты, которые будут осуществлять здесь хорезмские бизнесмены.В целом в рамках кампании разработано 264 проекта на общую сумму $350 млн, в результате которых появится 14,6 тысяч новых рабочих мест.Напомним, ранее Каракалпакстан подписал с субъектами России соглашения на общую сумму $144,4 млн. В 2020-м взаимный торговый оборот составил $108 млн, а по итогам первых 10 месяцев 2021 года - $120 млн. Количество совместных предприятий выросло с 13 в 2018 году до 37 в настоящее время. Общий объем российских инвестиций в Каракалпакстан за прошлый год составил $44,2 млн.Читайте также: Как будут развивать Каракалпакстан
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безработица, шавкат мирзиёев, каракалпакстан
Мирзиёев рассказал, как победить безработицу в Шуманае
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Президент посетил предприятия в Каракалпакстане и ознакомился с инновационными проектами.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с визитом в Республике Каракалпакстан. В четверг глава государства посетил Шуманайский район, сообщает пресс-служба
президентской администрации.
Здесь он ознакомился с работой текстильного предприятия "Шуманай экотекс". Предприятие мощностью 7 тысяч тон пряжи в год было запущено в 2020 году.
Как сообщает пресс-служба, главной проблемой района ранее была безработица, и предприятие, на котором трудится около 500 человек, внесло значительный вклад в решение этой проблемы.
"Чтобы в районе не было безработицы, таких предприятий должно быть три-четыре. Необходимо осуществлять проекты и по другим направлениям промышленности", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент также познакомился с работой общества "Бахром Илгон Кластер". Специалисты кластера провели лазерное нивелирование 743 гектаров земли и внедрили технологию орошения дождеванием на 100 гектарах.
"Мы стремимся создать источники дохода для населения, нарастить валовое производство. Что для этого нужно? Прежде всего, вода. Но в условиях Каракалпакстана учет воды и земли особенно актуален. Если пользоваться экономно, бережно, воды хватит", - заявил глава государства.
В рамках кампании "Делай бизнес в Каракалпакстане", проводимой в различных регионах Узбекистана, за Шуманайским районом была закреплена Хорезмская область. Шавкату Мирзиёеву представили инвестиционные проекты, которые будут осуществлять здесь хорезмские бизнесмены.
В целом в рамках кампании разработано 264 проекта на общую сумму $350 млн, в результате которых появится 14,6 тысяч новых рабочих мест.
Напомним, ранее Каракалпакстан подписал с субъектами России соглашения на общую сумму $144,4 млн. В 2020-м взаимный торговый оборот составил $108 млн, а по итогам первых 10 месяцев 2021 года - $120 млн. Количество совместных предприятий выросло с 13 в 2018 году до 37 в настоящее время. Общий объем российских инвестиций в Каракалпакстан за прошлый год составил $44,2 млн.