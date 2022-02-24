https://uz.sputniknews.ru/20220224/obyavlen-prigovor-uchastniku-tashkentskogo-terakta-22945961.html

Объявлен приговор участнику ташкентского теракта

Объявлен приговор участнику ташкентского теракта

Террорист 23 года скрывался от правосудия в одной из стран СНГ.

2022-02-24T11:53+0500

2022-02-24T11:53+0500

2022-02-24T11:53+0500

общество

террористы

приговор

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Объявлен приговор террористу, участвовавшему в ташкентском теракте 1999 года, сообщает информационная служба ташкентских городских судов в своем Telegram-канале.Дело рассматривалось в Мирзо-Улугбекском уголовном суде 23 февраля. По итогам заседания подсудимого 1969 года рождения признали виновным в терроризме, посягательстве на конституционный строй, подрывной деятельности, создании преступной группировки и религиозно-экстремистского сообщества, незаконное пересечение границы.По совокупности преступлений его приговорили к 20 годам лишения свободы.Напомним, мужчину вернули в Узбекистан в январе этого года. Последние 23 года он скрывался от правосудия в одной из стран СНГ.Ряд террористических актов совершены в Ташкенте 16 февраля 1999 года. В этот день на главной площади столице боевики начали перестрелку с сотрудниками охраны президента, а затем подорвали четыре легковых автомобиля, начиненные взрывчаткой, припаркованные возле кабинета министров, Нацбанка и гостиницы Россия. Погибло шестнадцать человек, почти 150 человек пострадало.Читайте также: В Узбекистане задержали джихадиста, планировавшего воевать в Сирии

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террористы, приговор