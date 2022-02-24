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Почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют - видео
Почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют - видео
Сегодня в банкоматах Узбекистана российский рубль продают по 160 сумов, а покупают по 110. При этом вчера курс был 133 сума за рубль. В чем причина такой разницы и что это значит — объясняет экономист.
2022-02-24T22:21+0500
2022-02-24T22:21+0500
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узбекистан
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банкоматы
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Запад продолжает анонсировать новые пакеты санкций против России, а курсы евро и доллара к рублю растут. Может ли скачок валют повлиять на экономику Узбекистана и других стран Азии, оценил финансовый аналитик Золотого монетного дома Дмитрий Голубовский.Центральный Банк Узбекистана не видит рисков для экономики из-за событий на Украине. Эксперт считает, что все будет зависеть от того, как монетарные власти республики будут реагировать на ситуацию.Экономист объясняет, что валютные рынки России, а также Азии и Европы переживают сейчас шок. Однако удар по экономикам стран, по его словам, не может быть долгим.Возможно ли на фоне все большей конфронтации стран Запада с Россией ожидать углубления сотрудничества РФ, Узбекистана и Китая? Что еще могут предпринять Россия и страны Центральной Азии, чтобы снизить негативное влияние санкций на собственные экономики?Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан.
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Анна Черкасова
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узбекистан, валюта, банкоматы, видео

Почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют - видео

22:21 24.02.2022
© Sputnik
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Анна Черкасова
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Сегодня в банкоматах Узбекистана российский рубль продают по 160 сумов, а покупают по 110. При этом вчера курс был 133 сума за рубль. В чем причина такой разницы и что это значит — объясняет экономист.
Запад продолжает анонсировать новые пакеты санкций против России, а курсы евро и доллара к рублю растут. Может ли скачок валют повлиять на экономику Узбекистана и других стран Азии, оценил финансовый аналитик Золотого монетного дома Дмитрий Голубовский.
Центральный Банк Узбекистана не видит рисков для экономики из-за событий на Украине. Эксперт считает, что все будет зависеть от того, как монетарные власти республики будут реагировать на ситуацию.

"Запад дорого заплатит за разрыв связей с Россией. Пока бы я не создавал паники, а держал курс, как его держит Центробанк России — в надежде, что последствия не будут самыми жесткими", - говорит Голубовский.

Экономист объясняет, что валютные рынки России, а также Азии и Европы переживают сейчас шок. Однако удар по экономикам стран, по его словам, не может быть долгим.

"Центробанк России способен нормализировать ситуацию. При этом надо понимать, что курс рубля не вернется на те уровни, на которых он был несколько лет назад. Правительства и бизнес должны в полной мере осознавать, что возникла форс-мажорная ситуация, к которой надо приспосабливаться", — резюмирует он.

Возможно ли на фоне все большей конфронтации стран Запада с Россией ожидать углубления сотрудничества РФ, Узбекистана и Китая? Что еще могут предпринять Россия и страны Центральной Азии, чтобы снизить негативное влияние санкций на собственные экономики?
Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан.
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