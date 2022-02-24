https://uz.sputniknews.ru/20220224/pochemu-uzbekistanu-ne-stoit-panikovat-iz-za-kolebaniya-valyut---video-22966784.html

Почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют - видео

Почему Узбекистану не стоит паниковать из-за колебания валют - видео

Сегодня в банкоматах Узбекистана российский рубль продают по 160 сумов, а покупают по 110. При этом вчера курс был 133 сума за рубль. В чем причина такой разницы и что это значит — объясняет экономист.

2022-02-24T22:21+0500

2022-02-24T22:21+0500

2022-02-24T22:21+0500

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Запад продолжает анонсировать новые пакеты санкций против России, а курсы евро и доллара к рублю растут. Может ли скачок валют повлиять на экономику Узбекистана и других стран Азии, оценил финансовый аналитик Золотого монетного дома Дмитрий Голубовский.Центральный Банк Узбекистана не видит рисков для экономики из-за событий на Украине. Эксперт считает, что все будет зависеть от того, как монетарные власти республики будут реагировать на ситуацию.Экономист объясняет, что валютные рынки России, а также Азии и Европы переживают сейчас шок. Однако удар по экономикам стран, по его словам, не может быть долгим.Возможно ли на фоне все большей конфронтации стран Запада с Россией ожидать углубления сотрудничества РФ, Узбекистана и Китая? Что еще могут предпринять Россия и страны Центральной Азии, чтобы снизить негативное влияние санкций на собственные экономики?Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, валюта, банкоматы, видео