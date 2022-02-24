https://uz.sputniknews.ru/20220224/pomnim-tsenim-v-tashkente-vozlojili-tsvety-ko-dnyu-zaschitnika-otechestva--foto-22933487.html

Помним, ценим: в Ташкенте возложили цветы в День защитника Отечества — фото

Помним, ценим: в Ташкенте возложили цветы в День защитника Отечества — фото

В странах бывшего СССР отметили особый праздник — День защитника Отечества. Эта дата была установлена в РСФСР в далеком 1922 году.

2022-02-24T08:29+0500

2022-02-24T08:29+0500

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общество

день защитника отечества

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Дипломаты России и стран СНГ в Узбекистане поучаствовали в церемонии возложения цветов к Вечному огню.Акция проходила на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте в среду в День защитника Отечества. По данным посольства, акцию поддержали сотрудники российских загранучреждений и члены их семей, послы Азербайджана и Беларуси, дипломаты Кыргызстана, Казахстана.Кроме того, в мероприятии поучаствовали представители ветеранских и молодежных организаций Узбекистана, национальных культурных центров республики и Ташкентской епархии РПЦ."Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975-м на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.День защитника Отечества в Узбекистане не празднуют так масштабно, как в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Однако для старшего поколения узбекистанцев, особенно тех, кто служил в Советской армии, это важная дата.Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе со Sputnik. Он напомнил о героизме Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, когда его города принимали беженцев со всего СССР. Многие россияне с любовью вспоминают про подвиг и гостеприимство узбекистанцев, пересматривая фильм "Ташкент — город хлебный".Что означает 23 февраля для Узбекистана? Полная версия интервью — в видео.

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день защитника отечества, ташкент