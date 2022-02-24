Помним, ценим: в Ташкенте возложили цветы в День защитника Отечества — фото
08:29 24.02.2022 (обновлено: 09:18 24.02.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровМемориальный комплекс "Братские могилы" в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане прошла патриотическая акция в честь 23 февраля. В ней приняли участие в том числе дипломаты из стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Дипломаты России и стран СНГ в Узбекистане поучаствовали в церемонии возложения цветов к Вечному огню.
© Пресс-служба посольства РФ в УзбекистанеДипломаты из России и других стран СНГ на церемонии возложения цветов к Вечному огню
Дипломаты из России и других стран СНГ на церемонии возложения цветов к Вечному огню
Акция проходила на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте в среду в День защитника Отечества.
"В День защитника Отечества посол России Олег Мальгинов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента", — сообщили в дипмиссии.
© Пресс-служба посольства РФ в УзбекистанеДипломаты из России и других стран СНГ на церемонии возложения цветов к Вечному огню
Дипломаты из России и других стран СНГ на церемонии возложения цветов к Вечному огню
По данным посольства, акцию поддержали сотрудники российских загранучреждений и члены их семей, послы Азербайджана и Беларуси, дипломаты Кыргызстана, Казахстана.
Кроме того, в мероприятии поучаствовали представители ветеранских и молодежных организаций Узбекистана, национальных культурных центров республики и Ташкентской епархии РПЦ.
© Пресс-служба посольства РФ в УзбекистанеДипломаты из России и других стран СНГ на церемонии возложения цветов к Вечному огню
Дипломаты из России и других стран СНГ на церемонии возложения цветов к Вечному огню
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975-м на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах.
На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
День защитника Отечества в Узбекистане не празднуют так масштабно, как в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Однако для старшего поколения узбекистанцев, особенно тех, кто служил в Советской армии, это важная дата.
Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе со Sputnik.
Он напомнил о героизме Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, когда его города принимали беженцев со всего СССР. Многие россияне с любовью вспоминают про подвиг и гостеприимство узбекистанцев, пересматривая фильм "Ташкент — город хлебный".
Что означает 23 февраля для Узбекистана? Полная версия интервью — в видео.