https://uz.sputniknews.ru/20220223/video-v-chem-sila-novoy-armii-uzbekistana--mnenie-eksperta-22928202.html

Видео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта

Видео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта

23 февраля в Узбекистане не празднуют так масштабно, как в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Однако для старшего поколения узбекистанцев, особенно тех, кто служил в Советской армии, это важная дата.

2022-02-23T17:41+0500

2022-02-23T17:41+0500

2022-02-23T18:30+0500

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узбекистан

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Что означает 23 февраля для Узбекистана? На этот вопрос корреспонденту Sputnik попытался ответить эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.Эксперт напомнил о великой заслуге Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, когда его города принимали беженцев со всего СССР. Многие россияне с любовью вспоминают про подвиг и гостеприимство узбекистанцев, пересматривая фильм "Ташкент - город хлебный".Сегодня между Россией и Узбекистаном крепкие дружественные отношения, которые влияют на позитивные результаты в сотрудничестве.Напомним, что Узбекистан имеет стратегические отношения с Россией, закупает у нее оружие. При этом азиатская республика получает вооружения по внутрироссийским ценам.Как считает Андрей Кошкин, в Узбекистане остался дух советской армии, который отчасти помог республике вырваться в лидеры региона.Резюмируя, Андрей Кошкин вспомнил первые места Узбекистана в глобальных военных рейтингах, победы на танковых биатлонах.Подробные ответы на вопросы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>Редакция Sputnik Узбекистан поздравляет всех читателей с Днем защитника Отечества.Читайте также:Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана >>Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России >>

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

армия, узбекистан, мнение эксперта, видео