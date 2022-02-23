https://uz.sputniknews.ru/20220223/video-v-chem-sila-novoy-armii-uzbekistana--mnenie-eksperta-22928202.html
Видео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта
Видео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта
23 февраля в Узбекистане не празднуют так масштабно, как в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Однако для старшего поколения узбекистанцев, особенно тех, кто служил в Советской армии, это важная дата.
2022-02-23T17:41+0500
2022-02-23T17:41+0500
2022-02-23T18:30+0500
видео
армия
узбекистан
мнение эксперта
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Что означает 23 февраля для Узбекистана? На этот вопрос корреспонденту Sputnik попытался ответить эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.Эксперт напомнил о великой заслуге Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, когда его города принимали беженцев со всего СССР. Многие россияне с любовью вспоминают про подвиг и гостеприимство узбекистанцев, пересматривая фильм "Ташкент - город хлебный".Сегодня между Россией и Узбекистаном крепкие дружественные отношения, которые влияют на позитивные результаты в сотрудничестве.Напомним, что Узбекистан имеет стратегические отношения с Россией, закупает у нее оружие. При этом азиатская республика получает вооружения по внутрироссийским ценам.Как считает Андрей Кошкин, в Узбекистане остался дух советской армии, который отчасти помог республике вырваться в лидеры региона.Резюмируя, Андрей Кошкин вспомнил первые места Узбекистана в глобальных военных рейтингах, победы на танковых биатлонах.Подробные ответы на вопросы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>Редакция Sputnik Узбекистан поздравляет всех читателей с Днем защитника Отечества.Читайте также:Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана >>Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России >>
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армия, узбекистан, мнение эксперта, видео
Видео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта
17:41 23.02.2022 (обновлено: 18:30 23.02.2022) Подписаться на
23 февраля в Узбекистане не празднуют так масштабно, как в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Однако для старшего поколения узбекистанцев, особенно тех, кто служил в Советской армии, это важная дата.
Что означает 23 февраля для Узбекистана? На этот вопрос корреспонденту Sputnik
попытался ответить эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.
Эксперт напомнил о великой заслуге Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, когда его города принимали беженцев со всего СССР. Многие россияне с любовью вспоминают про подвиг и гостеприимство узбекистанцев, пересматривая фильм "Ташкент - город хлебный".
Сегодня между Россией и Узбекистаном крепкие дружественные отношения, которые влияют на позитивные результаты в сотрудничестве.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев тепло относятся друг к другу на мероприятиях. Эта теплота передается во все сферы отношений России и Узбекистана.
Андрей Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса
Напомним, что Узбекистан имеет стратегические отношения с Россией, закупает у нее оружие. При этом азиатская республика получает вооружения по внутрироссийским ценам.
Как считает Андрей Кошкин, в Узбекистане остался дух советской армии, который отчасти помог республике вырваться в лидеры региона.
Узбекистан взял систему советской армии-победительницы и оптимизировал вооруженные силы под новые условия.
Андрей Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса
Резюмируя, Андрей Кошкин вспомнил первые места Узбекистана в глобальных военных рейтингах, победы на танковых биатлонах.
Это доказательства того, что изначально руководство страны выбрало правильное направление для развития армии.
Андрей Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса
Подробные ответы на вопросы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
Редакция Sputnik Узбекистан поздравляет всех читателей с Днем защитника Отечества.
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