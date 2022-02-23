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Видео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта
Видео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта
23 февраля в Узбекистане не празднуют так масштабно, как в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Однако для старшего поколения узбекистанцев, особенно тех, кто служил в Советской армии, это важная дата.
2022-02-23T17:41+0500
2022-02-23T18:30+0500
видео
армия
узбекистан
мнение эксперта
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Что означает 23 февраля для Узбекистана? На этот вопрос корреспонденту Sputnik попытался ответить эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.Эксперт напомнил о великой заслуге Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, когда его города принимали беженцев со всего СССР. Многие россияне с любовью вспоминают про подвиг и гостеприимство узбекистанцев, пересматривая фильм "Ташкент - город хлебный".Сегодня между Россией и Узбекистаном крепкие дружественные отношения, которые влияют на позитивные результаты в сотрудничестве.Напомним, что Узбекистан имеет стратегические отношения с Россией, закупает у нее оружие. При этом азиатская республика получает вооружения по внутрироссийским ценам.Как считает Андрей Кошкин, в Узбекистане остался дух советской армии, который отчасти помог республике вырваться в лидеры региона.Резюмируя, Андрей Кошкин вспомнил первые места Узбекистана в глобальных военных рейтингах, победы на танковых биатлонах.Подробные ответы на вопросы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан &gt;&gt;Редакция Sputnik Узбекистан поздравляет всех читателей с Днем защитника Отечества.Читайте также:Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана &gt;&gt;Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России &gt;&gt;
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Анна Черкасова
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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60
армия, узбекистан, мнение эксперта, видео

Видео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта

17:41 23.02.2022 (обновлено: 18:30 23.02.2022)
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Анна Черкасова
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23 февраля в Узбекистане не празднуют так масштабно, как в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Однако для старшего поколения узбекистанцев, особенно тех, кто служил в Советской армии, это важная дата.
Что означает 23 февраля для Узбекистана? На этот вопрос корреспонденту Sputnik попытался ответить эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.
Эксперт напомнил о великой заслуге Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, когда его города принимали беженцев со всего СССР. Многие россияне с любовью вспоминают про подвиг и гостеприимство узбекистанцев, пересматривая фильм "Ташкент - город хлебный".
Сегодня между Россией и Узбекистаном крепкие дружественные отношения, которые влияют на позитивные результаты в сотрудничестве.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев тепло относятся друг к другу на мероприятиях. Эта теплота передается во все сферы отношений России и Узбекистана.
Андрей Кошкин - Sputnik Узбекистан
Андрей Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса
Напомним, что Узбекистан имеет стратегические отношения с Россией, закупает у нее оружие. При этом азиатская республика получает вооружения по внутрироссийским ценам.
Как считает Андрей Кошкин, в Узбекистане остался дух советской армии, который отчасти помог республике вырваться в лидеры региона.
Узбекистан взял систему советской армии-победительницы и оптимизировал вооруженные силы под новые условия.
Андрей Кошкин - Sputnik Узбекистан
Андрей Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса
Резюмируя, Андрей Кошкин вспомнил первые места Узбекистана в глобальных военных рейтингах, победы на танковых биатлонах.
Это доказательства того, что изначально руководство страны выбрало правильное направление для развития армии.
Андрей Кошкин - Sputnik Узбекистан
Андрей Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса
Подробные ответы на вопросы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
Редакция Sputnik Узбекистан поздравляет всех читателей с Днем защитника Отечества.

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