https://uz.sputniknews.ru/20220224/samarkandskie-sportsmeny-oblojili-taksistov-danyu-22966158.html
Самаркандские спортсмены обложили таксистов данью
Самаркандские спортсмены обложили таксистов данью
Правоохранительные органы Самарканда задержали вторую по счету банду, которая терроризировала местных таксистов и вымогала у них деньги за возможность заниматься извозом.
2022-02-24T21:32+0500
2022-02-24T21:32+0500
2022-02-24T21:32+0500
происшествия
спортсмен
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таксист
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деньги
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Самаркандские правоохранители задержали группу молодых людей, которые “захватили” автостоянку и вымогали у таксистов деньги.По данным МВД, в общей сложности задержано семь человек. Отмечается, что все они занимаются спортом и проживают в этом городе. Применяя насилие в отношении водителей, которые занимались частным извозом с этого “пятака” по маршруту Самарканд-Навои, они заставляли их платить им дань от 50 тысяч до 5 миллионов сумов.Правоохранители установили личность лидера преступной группировки и задержали всех участников банды. Оперативное мероприятие провели совестно сотрудники управления уголовного розыска, Службы госбезопасности, прокуратуры и отдела по борьбе с организованной преступностью.Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Ведется расследование.Это не единственный подобный случай в Самарканде. 16 февраля силовики пресекли деятельность еще одной группировки, занимавшейся аналогичной преступной деятельностью.Задержано также семеро жителей Самарканда, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Они таже вымогали деньги у таксистов, работающих по маршрутам "Самарканд –Бухара" и "Самарканд – Навои".Для подавления несогласных преступники наняли нескольких спортсменов, которые систематически избивали сопротивлявшихся.
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спортсмен, самарканд, таксист, банда, деньги
Самаркандские спортсмены обложили таксистов данью
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Правоохранительные органы Самарканда задержали вторую по счету банду, которая терроризировала местных таксистов и вымогала у них деньги за возможность заниматься извозом.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Самаркандские правоохранители задержали группу молодых людей, которые “захватили” автостоянку и вымогали у таксистов деньги.
По данным
МВД, в общей сложности задержано семь человек. Отмечается, что все они занимаются спортом и проживают в этом городе. Применяя насилие в отношении водителей, которые занимались частным извозом с этого “пятака” по маршруту Самарканд-Навои, они заставляли их платить им дань от 50 тысяч до 5 миллионов сумов.
Правоохранители установили личность лидера преступной группировки и задержали всех участников банды. Оперативное мероприятие провели совестно сотрудники управления уголовного розыска, Службы госбезопасности, прокуратуры и отдела по борьбе с организованной преступностью.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Ведется расследование.
Это не единственный подобный случай в Самарканде. 16 февраля силовики пресекли
деятельность еще одной группировки, занимавшейся аналогичной преступной деятельностью.
Задержано также семеро жителей Самарканда, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Они таже вымогали деньги у таксистов, работающих по маршрутам "Самарканд –Бухара" и "Самарканд – Навои".
Для подавления несогласных преступники наняли нескольких спортсменов, которые систематически избивали сопротивлявшихся.