https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-samarkande-zaderjali-prestupnikov-sobiravshix-dan-22867256.html

В Самарканде задержали преступников, "собиравших дань"

В Самарканде задержали преступников, "собиравших дань"

В Самарканде задержали вымогателей. О том, сколько денег они забирали и у кого, читайте в материале.

2022-02-21T15:23+0500

2022-02-21T15:23+0500

2022-02-21T15:23+0500

происшествия

задержание преступников

самарканд

деньги

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Самарканде задержали членов преступной группировки, которые вымогали деньги у таксистов.Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.Таксистов, которые пытались сопротивляться и не отдавали деньги, злоумышленники избивали. Преступники для этого наняли несколько спортсменов, которые систематически били сопротивлявшихся и в итоге нанесли им тяжкие телесные повреждения.Правоохранители в ходе проведения оперативного мероприятия задержали двух лидеров преступной группировки с поличным при вымогательстве денег. В отношении них возбуждено уголовное дело.По статье 165 Уголовного кодекса Узбекистана вымогательство наказывается лишением свободы от трех до 15 лет.По статье 104 Уголовного кодекса Узбекистана умышленные тяжкие телесные повреждения наказываются лишением свободы от трех до десяти лет.Читайте также:Осторожно, лжепожарные: узбекистанцев предупредили о мошенникахВ Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков

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задержание преступников, самарканд, деньги