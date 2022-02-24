https://uz.sputniknews.ru/20220224/samolet-uzairways-letel-v-krasnodar-no-ne-smog-zavershit-polet-22942686.html

Самолет UzAirways летел в Краснодар, но не смог завершить полет

Самолет UzAirways летел в Краснодар, но не смог завершить полет

Рейс из Намангана развернулся из-за закрытия полетов над Ростовской областью. 24.02.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в Краснодар, развернулся, не завершив полет.Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью. Пассажирам предложили бесплатно перебронировать авиабилеты или вернуть стоимость без удержания.Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Видео: как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе >>По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Обстановка в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Читайте также:

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самолет, uzairways, полет