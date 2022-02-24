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Самолет UzAirways летел в Краснодар, но не смог завершить полет
Самолет UzAirways летел в Краснодар, но не смог завершить полет
Рейс из Намангана развернулся из-за закрытия полетов над Ростовской областью. 24.02.2022, Sputnik Узбекистан
2022-02-24T10:59+0500
2022-02-24T10:59+0500
общество
самолет
uzairways
полет
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в Краснодар, развернулся, не завершив полет.Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью. Пассажирам предложили бесплатно перебронировать авиабилеты или вернуть стоимость без удержания.Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Видео: как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе &gt;&gt;По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Обстановка в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Читайте также:
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самолет, uzairways, полет

Самолет UzAirways летел в Краснодар, но не смог завершить полет

10:59 24.02.2022
© Unsplash / Avel ChuklanovСамолет, иллюстративное фото
Самолет, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2022
© Unsplash / Avel Chuklanov
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Рейс из Намангана развернулся из-за закрытия полетов над Ростовской областью.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в Краснодар, развернулся, не завершив полет.
Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.
"В связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданских самолетов в Ростовской области 24 февраля 2022 года рейс HY-9825 по маршруту Наманган-Краснодар вынужденно возвращается в международный аэропорт Наманган", — сообщили в UzAirways.
Пассажирам предложили бесплатно перебронировать авиабилеты или вернуть стоимость без удержания.
"Uzbekistan Airways" дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании", — добавили в авиакомпании.
Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Видео: как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе >>
По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Обстановка в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.
Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.
Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
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