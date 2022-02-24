https://uz.sputniknews.ru/20220224/samolet-uzairways-letel-v-krasnodar-no-ne-smog-zavershit-polet-22942686.html
Самолет UzAirways летел в Краснодар, но не смог завершить полет
Самолет UzAirways летел в Краснодар, но не смог завершить полет
Рейс из Намангана развернулся из-за закрытия полетов над Ростовской областью. 24.02.2022, Sputnik Узбекистан
2022-02-24T10:59+0500
2022-02-24T10:59+0500
2022-02-24T10:59+0500
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в Краснодар, развернулся, не завершив полет.Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью. Пассажирам предложили бесплатно перебронировать авиабилеты или вернуть стоимость без удержания.Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Видео: как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе >>По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Обстановка в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Читайте также:
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самолет, uzairways, полет
Самолет UzAirways летел в Краснодар, но не смог завершить полет
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Рейс из Намангана развернулся из-за закрытия полетов над Ростовской областью.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в Краснодар, развернулся, не завершив полет.
Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.
"В связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданских самолетов в Ростовской области 24 февраля 2022 года рейс HY-9825 по маршруту Наманган-Краснодар вынужденно возвращается в международный аэропорт Наманган", — сообщили в UzAirways.
Пассажирам предложили бесплатно перебронировать авиабилеты или вернуть стоимость без удержания.
"Uzbekistan Airways" дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании", — добавили
в авиакомпании.
Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Обстановка в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.
Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.
Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.