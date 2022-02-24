https://uz.sputniknews.ru/20220224/ukraina-razorvala-dipotnosheniya-s-rossiey-22953407.html

Украина разорвала дипотношения с Россией

Украина разорвала дипотношения с Россией

О разрыве дипломатических отношений заявил президент Украины Владимир Зеленский.

2022-02-24T14:57+0500

2022-02-24T14:57+0500

2022-02-24T14:57+0500

обострение в донбассе

украина

лнр

днр

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ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает РИА Новости.Напомним, президент России Владимир Путин в экстренном обращении к нации объявил о начале военной операции на востоке Украины. Такое решение принято после просьбы о помощи от руководства ЛНР и ДНР. Как подчеркнул президент, Россия не собирается захватывать власть в стране, но стремится к демилитаризации Украины.Ранее Россия официально признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Об этом Путин объявил 21 февраля во время обращения к нации.Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг негоСообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Читайте также:Россия призывает другие страны признать ДНР и ЛНР — МИД

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