https://uz.sputniknews.ru/20220224/ukraina-razorvala-dipotnosheniya-s-rossiey-22953407.html
Украина разорвала дипотношения с Россией
Украина разорвала дипотношения с Россией
О разрыве дипломатических отношений заявил президент Украины Владимир Зеленский.
2022-02-24T14:57+0500
2022-02-24T14:57+0500
2022-02-24T14:57+0500
обострение в донбассе
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ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает РИА Новости.Напомним, президент России Владимир Путин в экстренном обращении к нации объявил о начале военной операции на востоке Украины. Такое решение принято после просьбы о помощи от руководства ЛНР и ДНР. Как подчеркнул президент, Россия не собирается захватывать власть в стране, но стремится к демилитаризации Украины.Ранее Россия официально признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Об этом Путин объявил 21 февраля во время обращения к нации.Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг негоСообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Читайте также:Россия призывает другие страны признать ДНР и ЛНР — МИД
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украина, лнр, днр
Украина разорвала дипотношения с Россией
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О разрыве дипломатических отношений заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает РИА Новости
.
Напомним, президент России Владимир Путин в экстренном обращении
к нации объявил о начале военной операции на востоке Украины. Такое решение принято после просьбы о помощи от руководства ЛНР и ДНР. Как подчеркнул президент, Россия не собирается захватывать власть в стране, но стремится к демилитаризации Украины.
Ранее Россия официально признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Об этом Путин объявил 21 февраля во время обращения к нации.
Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг него
Сообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.
Обострение ситуации в Донбассе
Ситуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.
Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.