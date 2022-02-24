https://uz.sputniknews.ru/20220224/v-karakalpakstane-nachinaetsya-stroitelstvo-vetryanoy-elektrostantsii-22951023.html

В Каракалпакстане начинается строительство ветряной электростанции

В Каракалпакстане начинается строительство ветряной электростанции

Старт строительству даст лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся в регионе с визитом.

2022-02-24T14:22+0500

2022-02-24T14:22+0500

2022-02-24T14:28+0500

политика

каракалпакстан

строительство

ветряная электростанция

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В четверг, 24 февраля, в Берунийском районе Каракалпакстана начинается строительство ветряной электростанции мощностью 100 МВт, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Старт строительству дал лично глава государства Шавкат Мирзиёев, находящийся в регионе с визитом.Президент прибыл в Каракалпакстан накануне. Борт номер один в первый раз совершил полет из Ташкента в Муйнак. В отличие от предыдущих, нынешняя поездка впервые продлится три дня.Мирзиёев знакомится с развитием регионов и жизнью населения, сообщили в пресс-службе президента.Ранее минэнерго сообщало, что в этом году энергетические мощности страны увеличатся на 1 474 МВт. Достичь этого планируется за счет запуска новых тепловых и фотоэлектрических станций.

каракалпакстан

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каракалпакстан, строительство, ветряная электростанция