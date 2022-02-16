https://uz.sputniknews.ru/20220216/kak-uzbekistan-uvelichit-svoi-energomoschnosti-v-etom-godu-22779505.html
Как Узбекистан увеличит свои энергомощности в этом году?
Как Узбекистан увеличит свои энергомощности в этом году?
Узбекистан рассчитывает увеличить свои энергетические мощности почти на 1,5 тысячи МВт. В минэнерго пояснили каким образом планируется достичь этого результата.
2022-02-16T15:03+0500
2022-02-16T15:03+0500
2022-02-16T15:03+0500
экономика
узбекистан
энергетика
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Энергетические мощности Узбекистана уже в этом году увеличатся на 1 474 МВт, сообщает Министерство энергетики страны.Достичь этого планируется за счет запуска новых тепловых и фотоэлектрических станций.Отмечается, что в январе уже введены в эксплуатацию две новые ТЭС мощностью 270 МВт — в Бухарской и 240 МВт — в Ташкентской областях.К апрелю в Самаркандской области планируется запустить солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт.Еще две ТЭС мощностью 230 и 240 МВт заработают в Ташкентской области и одна ТЭС мощностью 174 МВт — в Хорезмской области. Они будут введены в эксплуатацию в марте.А в конце года ожидается запуск ТЭС на 220 МВт в Сырдарьинской области.В результате общая мощность энергосистемы Узбекистана превысит 16 000 МВт, пояснили в пресс-службе министерства.Ранее сообщалось, что в этом году также Узбекистан планирует построить три новые ГЭС в Самаркандской области и модернизировать четыре действующие станции в Сурхандарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях.В энергетических проектах Узбекистана принимает активное участие Россия. Накануне в российской энергомашиностроительной компании АО "Силовые машины" объявили о завершении модернизации Фархадской ГЭС в Сырдарьинской области. Ее мощность увеличена со 114 до 127 МВт.До 2030 года власти намерены увеличить мощности гидроэнергетики в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС. Здесь также задействованы "Силовые машины".Компания осуществит строительство и модернизацию еще пяти ГЭС в Узбекистане (без учета Фархадской ГЭС) мощностью 275 МВт и стоимостью 138,4 миллиона евро. В частности, Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.
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узбекистан, энергетика
Как Узбекистан увеличит свои энергомощности в этом году?
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Узбекистан рассчитывает увеличить свои энергетические мощности почти на 1,5 тысячи МВт. В минэнерго пояснили каким образом планируется достичь этого результата.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Энергетические мощности Узбекистана уже в этом году увеличатся на 1 474 МВт, сообщает Министерство энергетики страны.
Достичь этого планируется за счет запуска новых тепловых и фотоэлектрических станций.
“До конца текущего года в стране будет введено в эксплуатацию семь новых станций — шесть тепловых (ТЭС) и одна солнечная фотоэлектростанция (ФЭС), общая мощность которых достигнет 1474 МВт”, — говорится в сообщении.
Отмечается
, что в январе уже введены в эксплуатацию две новые ТЭС мощностью 270 МВт — в Бухарской и 240 МВт — в Ташкентской областях.
К апрелю в Самаркандской области планируется запустить солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт.
Еще две ТЭС мощностью 230 и 240 МВт заработают в Ташкентской области и одна ТЭС мощностью 174 МВт — в Хорезмской области. Они будут введены в эксплуатацию в марте.
А в конце года ожидается запуск ТЭС на 220 МВт в Сырдарьинской области.
В результате общая мощность энергосистемы Узбекистана превысит 16 000 МВт, пояснили в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось
, что в этом году также Узбекистан планирует построить три новые ГЭС в Самаркандской области и модернизировать четыре действующие станции в Сурхандарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях.
В энергетических проектах Узбекистана принимает активное участие Россия. Накануне в российской энергомашиностроительной компании АО "Силовые машины" объявили
о завершении модернизации Фархадской ГЭС в Сырдарьинской области. Ее мощность увеличена со 114 до 127 МВт.
До 2030 года власти намерены увеличить мощности гидроэнергетики в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС. Здесь также задействованы "Силовые машины".
Компания осуществит строительство и модернизацию еще пяти ГЭС в Узбекистане (без учета Фархадской ГЭС) мощностью 275 МВт и стоимостью 138,4 миллиона евро.
В частности, Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.