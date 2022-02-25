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Миф или правда: мороженое лечит больное горло
Миф или правда: мороженое лечит больное горло
Врач-отоларинголог рассказал, может ли мороженое или фруктовый лед вылечить больное горло.
2022-02-25T08:00+0500
2022-02-25T08:00+0500
2022-02-25T08:57+0500
это интересно
мифы
мороженое
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Многие граждане считают, что употребление мороженого может облегчить боль в горле. Однако врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев не советует есть настолько холодную пищу во время болезни. Мороженое может как помочь, так и навредить пациенту, сказал специалист он в интервью радио Sputnik.Он назвал мифом представление о том, что с помощью мороженого можно снять воспаление в горле. Но при этом, как отметил врач, холодное лакомство закаляет горло, если человек здоров и ест его маленькими кусочками.При боли в горле очень важен щадящий режим питания. Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда нет опасности травмировать слизистую или спровоцировать более сильное воспаление.Как отметил Зайцев, слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ.Читайте также: Врач-диетолог о том, каким должен быть идеальный завтрак
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мифы, мороженое
Миф или правда: мороженое лечит больное горло
08:00 25.02.2022 (обновлено: 08:57 25.02.2022) Подписаться на
Врач-отоларинголог рассказал, может ли мороженое или фруктовый лед вылечить больное горло.
Многие граждане считают, что употребление мороженого может облегчить боль в горле. Однако врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев не советует есть настолько холодную пищу во время болезни. Мороженое может как помочь, так и навредить пациенту, сказал специалист он в интервью радио Sputnik
.
"Пустили такую "утку", что холод будто бы может помочь (вылечить больное горло. – Прим. ред.) и остановить воспаление. Мы прекрасно знаем, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, и человек, съедая мороженое, фруктовый лед или что-то очень сильно холодное, ледяное, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, небные миндалины, и это как бы бережет от воспаления. Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить. Поэтому я бы предостерег людей с болью в горле от поедания холодного", – сказал он.
Он назвал мифом представление о том, что с помощью мороженого можно снять воспаление в горле. Но при этом, как отметил врач, холодное лакомство закаляет горло, если человек здоров и ест его маленькими кусочками.
При боли в горле очень важен щадящий режим питания. Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда нет опасности травмировать слизистую или спровоцировать более сильное воспаление.
Как отметил Зайцев, слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ.