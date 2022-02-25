https://uz.sputniknews.ru/20220225/iz-sistemy-obrazovaniya-rasxitili-bolee-27-mlrd-sumov-22984559.html

Из системы образования расхитили более 27 млрд сумов

Из системы образования расхитили более 27 млрд сумов

В Узбекистане незаконно присвоено 30% средств, выделенных на развитие народного образования.

2022-02-25T15:59+0500

2022-02-25T15:59+0500

2022-02-25T15:59+0500

общество

образование

хищение

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. В 2021 году на развитие народного образования в Узбекистане из государственного бюджета выделили 91,1 млрд сумов. Из них 27,1 млрд. сумов были незаконно присвоены, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Такие данные были озвучены в ходе брифинга Службы внутреннего аудита. На брифинге выступили заместитель министра народного образования Темур Камилов, начальник управления внутреннего аудита Бурхон Ахмедов, директор финансового управления Ильхом Сироев.Специалисты внутреннего аудита передали все материалы в правоохранительные органы для судебного расследования.По сравнению с 2020 годом общее количество нарушений уменьшилось в 1,5 раза, случаи незаконного присвоения денежных средств - в 2,6 раза, отметили специалисты министерства.Читайте также: Минобразования запретило привлекать учителей к вечерним мероприятиям

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образование, хищение