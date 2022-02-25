https://uz.sputniknews.ru/20220225/nas-poschitali-po-novym-pravilam-nado-budet-vesti-strogiy-uchet-migrantov-22987117.html

"Нас посчитали!!!": по новым правилам надо будет вести строгий учет мигрантов

"Нас посчитали!!!": по новым правилам надо будет вести строгий учет мигрантов

С этого года в Забайкалье мигрантов будут принимать на работу по новым правилам.

2022-02-25T19:02+0500

2022-02-25T19:02+0500

2022-02-25T19:02+0500

миграция

мигранты

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В России в 2022 году работодатели Забайкальского края должны будут соблюдать строгую численность иностранных сотрудников на своих предприятиях. Об этом передает Sputnik Таджикистан.Квоты на иностранных работников в 2022 году определило Министерство труда России. Об изменениях при приеме на работу трудовых мигрантов рассказали в отделе развития промышленности Минэкономразвития Забайкалья.В текущем году работодатели должны будут строго следить за численностью зарубежных сотрудников на своих предприятиях."В настоящее время стали действовать новые правила работы с иностранными работниками. Они предусматривают, кто из работодателей и по каким документам сможет привлекать к работе мигрантов", — пояснили в пресс-службе ведомства.Для каждой отрасли промышленности теперь существует отдельная квота от 15 до 80% от общей численности сотрудников. Это означает, что предприятия обязаны привести численность своих зарубежных работников к строгим показателям.Иначе руководителей могут оштрафовать в размере 45-50 тысяч рублей.А компаниям грозит штраф от 800 тысяч до 1 млн рублей или приостановка деятельности на 14-90 дней, подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития.В случае лишней квоты на привлечение зарубежной рабочей силы работодателям надо с 15 июня по 8 июля 2022 года отправить уведомление об уменьшении количества привлекаемых мигрантов.Читайте также:Сколько узбекистанцев работали в России в прошлом году — статистика

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мигранты