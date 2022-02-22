https://uz.sputniknews.ru/20220222/skolko-uzbekistantsev-rabotali-v-rossii-v-proshlom-godu--statistika-22916395.html

Сколько узбекистанцев работали в России в прошлом году — статистика

Сколько узбекистанцев работали в России в прошлом году — статистика

Сколько граждан республики уехали из страны на заработки в прошлом году - все данные в материале.

2022-02-22T19:31+0500

2022-02-22T19:31+0500

2022-02-22T19:31+0500

миграция

узбекистанцы

статистика

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Более 1 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана работали в России в 2021 году, это 67,3% от общего числа узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом. Об этом говорится на сайте министерства экономического развития и сокращения бедности республики.В прошлом году в России находилось 67,3% от общего числа узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом. В тройке популярных среди трудовых мигрантов также Казахстан – 246,17 тысячи (16%) и Южная Корея – 39,848 тысячи (2,6%).В прошлом году 502,4 тысячи узбекистанцев вернулись из трудовой миграции на родину, добавили в ведомстве.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории Россию было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, в 2021 году 100,1 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора (рост почти в 10 раз).Читайте также:Как адаптировать детей иностранцев в русские классы — видео >>Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России — видео >>

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узбекистанцы, статистика