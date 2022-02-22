https://uz.sputniknews.ru/20220222/skolko-uzbekistantsev-rabotali-v-rossii-v-proshlom-godu--statistika-22916395.html
Сколько узбекистанцев работали в России в прошлом году — статистика
Сколько узбекистанцев работали в России в прошлом году — статистика
Сколько граждан республики уехали из страны на заработки в прошлом году - все данные в материале.
2022-02-22T19:31+0500
2022-02-22T19:31+0500
2022-02-22T19:31+0500
миграция
узбекистанцы
статистика
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Более 1 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана работали в России в 2021 году, это 67,3% от общего числа узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом. Об этом говорится на сайте министерства экономического развития и сокращения бедности республики.В прошлом году в России находилось 67,3% от общего числа узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом. В тройке популярных среди трудовых мигрантов также Казахстан – 246,17 тысячи (16%) и Южная Корея – 39,848 тысячи (2,6%).В прошлом году 502,4 тысячи узбекистанцев вернулись из трудовой миграции на родину, добавили в ведомстве.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории Россию было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, в 2021 году 100,1 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора (рост почти в 10 раз).Читайте также:Как адаптировать детей иностранцев в русские классы — видео >>Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России — видео >>
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узбекистанцы, статистика
Сколько узбекистанцев работали в России в прошлом году — статистика
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Сколько граждан республики уехали из страны на заработки в прошлом году - все данные в материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik.
Более 1 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана работали в России в 2021 году, это 67,3% от общего числа узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом. Об этом говорится
на сайте министерства экономического развития и сокращения бедности республики.
"По состоянию на 01.01.2022 года граждане Республики Узбекистан, осуществляющие трудовую деятельность в иностранных государствах, а именно в Российской Федерации - 1 036 305 человек", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В прошлом году в России находилось 67,3% от общего числа узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом. В тройке популярных среди трудовых мигрантов также Казахстан – 246,17 тысячи (16%) и Южная Корея – 39,848 тысячи (2,6%).
В прошлом году 502,4 тысячи узбекистанцев вернулись из трудовой миграции на родину, добавили в ведомстве.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории Россию было подписано 5 апреля 2017 года.
По официальным данным узбекской стороны, в 2021 году 100,1 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора (рост почти в 10 раз).
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