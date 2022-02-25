https://uz.sputniknews.ru/20220225/nezimnyaya-pogoda-prognoz-na-poslednie-dni-fevralya-22982728.html

Незимняя погода: прогноз на последние дни февраля

Незимняя погода: прогноз на последние дни февраля

Необычно теплой будет температура в Узбекистане на выходных, но затем погода испортится.

2022-02-25T14:31+0500

2022-02-25T14:31+0500

2022-02-25T14:44+0500

общество

узгидромет

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. По сведениям Узгидромета, в последние дни зимы в Узбекистане установится совсем незимняя погода.В пятницу на большей территории республики без осадков, лишь с утра в Сурхандарьинской, а после обеда – в Самаркандской и Ферганской областях небольшой дождь, в горах дождь или снег. Температура воздуха прогреется до 13-18 градусов тепла."В последние дни календарной зимы по Узбекистану ожидается не по-зимнему очень теплая погода, связанная с усиленным выносом воздуха с районов зарубежного юга. Температура воздуха в дневные часы будет повышаться до отметки 17-22 градусов тепла, по югу до 23-25градусов тепла, что на 8-10 градусов выше климатической нормы этих дней", - сообщает пресс-служба Узгидромета.Погода на большей части территории страны будет сухой, лишь в воскресенье в Каракалпакстане и Хорезмской области местами пройдут небольшие дожди.В последний же день календарной зимы погода испортится. В Узбекистан придет влажная воздушная масса с Каспийского моря и принесет с собой дожди на большей территории страны, лишь в Ферганской долине сохранится сухая погода. Температура немного понизится, но по-прежнему останется аномально высокой для этого времени года.До 28 февраля в горных районах сохранится высокая вероятность схода лавин, предупреждает Узгидромет.Читайте также: COVID-19 сдает свои позиции

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узгидромет, прогноз погоды