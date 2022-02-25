https://uz.sputniknews.ru/20220225/covid-19-sdaet-svoi-pozitsii-22977490.html

COVID-19 сдает свои позиции

COVID-19 сдает свои позиции

Какие сейчас показатели и что будет дальше, читайте в материале.

2022-02-25T12:44+0500

2022-02-25T12:44+0500

2022-02-25T12:44+0500

общество

узбекистан

пандемия

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. По состоянию на 24 февраля, число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 156 — эпидемиологическая ситуация в республике становится лучше.Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 231 546.За сутки от коронавируса скончалось два человека.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиникВ Мининноваций раскрыли секрет "волшебного" молока против COVID-19

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узбекистан, пандемия, коронавирус covid-19