https://uz.sputniknews.ru/20220225/covid-19-sdaet-svoi-pozitsii-22977490.html
COVID-19 сдает свои позиции
COVID-19 сдает свои позиции
Какие сейчас показатели и что будет дальше, читайте в материале.
2022-02-25T12:44+0500
2022-02-25T12:44+0500
2022-02-25T12:44+0500
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. По состоянию на 24 февраля, число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 156 — эпидемиологическая ситуация в республике становится лучше.Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 231 546.За сутки от коронавируса скончалось два человека.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиникВ Мининноваций раскрыли секрет "волшебного" молока против COVID-19
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узбекистан, пандемия, коронавирус covid-19
COVID-19 сдает свои позиции
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О ситуации с пандемией в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. По состоянию на 24 февраля, число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 156 — эпидемиологическая ситуация в республике становится лучше.
"Общее число заболевших составило 236 036", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Количество выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 231 546.
За сутки от коронавируса скончалось два человека.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".