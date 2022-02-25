https://uz.sputniknews.ru/20220225/rossiyskaya-spetsoperatsiya-na-ukraine-tsel--demilitarizatsiya-22968636.html

Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация

Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация

Как развиваются "жаркие" события в Донбассе, читайте в обзоре.

2022-02-25T08:39+0500

2022-02-25T08:39+0500

2022-02-25T08:53+0500

обострение в донбассе

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22968906_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_f7aadb2503538b1fb20e70717b7e3f03.jpg

Военная спецоперация России на Украине – вынужденная, оборонительная мера, и закономерный итог многолетнего расширения НАТО на восток, поощрения Западом антироссийской заряженности киевского режима, военного освоения украинской территории Соединенные Штатами и альянсом, то есть результат системного разрушения "партнерами" европейской безопасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главные цели – демилитаризация и денацификация сопредельной страны (нет планов ее оккупации), защита мирного населения Донбасса от многолетних издевательств и "геноцида со стороны киевского режима".События развиваются стремительно и легитимно – на основании обращения ДНР и ЛНР за помощью к России, санкция Совфеда России и Статья 51 Устава ООН.Минобороны России сообщило о подавлении системы ПВО и уничтожении высокоточными ударами инфраструктуры всех авиабаз и боевой авиации ВСУ задолго до полудня. В российском Минобороны подвели предварительные итоги ударов 24 февраля: выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры ВСУ, в том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук – М1", сбиты один боевой вертолет ВСУ и 4 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2".Вооруженные силы РФ уничтожают исключительно военные объекты, и не наносят удары по украинским городам, мирному населению, экономической инфраструктуре. Поражение высокоточным оружием штабов, пунктов боевого управления и узлов связи превращает даже обученные и хорошо оснащенные подразделения в неорганизованную толпу.Украинские пограничники, по сообщению МО РФ, "никакого сопротивления не оказывают", и сдаются российским властям. Военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ также добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. Ранее украинский истребитель Су-27 по "афганскому сценарию" (или по стандартам НАТО) перелетел в Румынию, где летчик в 07.05 час сдался местным властям на авиабазе Бакэу.Котлета "по-киевски"Стратеги в Вашингтоне и Брюссели горячо желали увидеть, как столкнутся в военном конфликте две европейские высокотехнологичные армии – российская и украинская (обученная по стандартам НАТО), чтобы сделать выводы для себя, и для будущих конфликтов в Европе. И что же они увидели?Вооруженные силы России нанесли ракетно-бомбовые удары в Донбассе и в глубоком тылу ВСУ– по военным аэродромам Борисполь (точка доставки вооружений США и НАТО, Озерное, Кульбакино (там базировались БПЛА "Байрактар", Краматорск, Чугуев, Чернобаевка. Как неонацизм и Украина стали синонимами — видео >>Высокоточные удары пришлись также по военным базам в Луцке, Ивано-Франковске, Херсоне. Поражено здание Главного управления разведки в Киеве, на улице Электриков, 33. Во всех украинских регионах дымятся колонны разбитой и брошенной боевой техники.Украинская ПВО оказалась неспособна противостоять российским ракетам, массированные удары уничтожили военные склады, базы с техникой, штабы, и аэродромы – по всей стране, командование ВСУ парализовано. Отдельные очаги сопротивления оперативно подавляются по "грузинскому сценарию" 2008 года и, полагаю, пяти дней для завершения операции не потребуется. Акт капитуляции киевский режим вынужден будет подписать до весны.Переобученная по стандартам НАТО "самая сильная армия Европы" разгромлена за несколько часов, бросила вооружение и транспортные средства, бежит на запад. Украинским военнослужащим гуманно предоставлена такая возможность – в России и Республиках Донбасса не считают украинский народ врагом, подлежащим тотальному уничтожению.Список военных преступников киевского режима (всего 85 человек) ранее опубликован СК России, и пополнять его новыми украинскими "подвигами" ради интересов США точно не стоит. Выявление виновных в убийствах гражданского населения Донбасса будет продолжено.И поручил создать гуманитарные коридоры для безопасного выхода сложивших оружие украинских солдат из районов проведения операции к своим семьям.Исторический откат проамериканской конструкции ВСУ к Днепру и далее на запад военными средствами США и НАТО необратим, и невозможен – президент Путин ранее предупредил "партнеров", что будет с любой из стран НАТО в случае вмешательства в операцию ВС России на Украине: "Последствия будут такими, каких никогда в истории не было". В Вашингтоне и Брюсселе поняли – Киев возвращается в безопасную зону ответственности России.Момент истиныОперация России 24 февраля для США и НАТО стала моментом истины, возвращением в суровую реальность многополярного мира. Впрочем, американский спецназ покинул Украину заранее, и военные специалисты других стран НАТО поступили аналогичным образом, даже самые непримиримые (с ПЗРК Stinger) – из Латвии и Литвы. И теперь на безопасном удалении альянс намерен задействовать некий оборонный план – новое размещение иностранных сил реагирования для защиты безнадежных региональных союзников.Американский президент Джо Байден обещал в четверг объявить о "последствиях" для России за "ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вместе с союзниками Лондона дать решительный ответ на действия России. Ранее британский министр обороны заявил о готовности Великобритании "пнуть" Россию.Военная операция России в Донбассе: главное — видео >>Однако все это сопелки и пыхтелки, речь идет не о военном противостоянии – США и Евросоюз готовятся всего лишь принять вторую сотню антироссийских санкций, которые ничего в многополярном мире не изменят.Соединенные Штаты и НАТО давно бы уже развязали войну против России, но в Пентагоне осознают собственное бессилие против российских ракет, которые способны нанести поражение Армии США даже без использования ядерного арсенала. Даже обещанные Пентагоном киевскому режиму американские системы ПВО-ПРО в Донбассе, под Харьковом и в других регионах не изменили бы соотношение сил на Украинском ТВД, движение европейской истории. Могли только лишний раз продемонстрировать технологическую уязвимость (отсталость) вооружений США.Закономерный итог антироссийского военного взаимодействия бандеровского руководства Украины с Североатлантическим альянсом станет серьезным уроком для "партнеров", у которых есть время переосмыслить предложения Москвы по равной и неделимой безопасности: нерасширению НАТО, выводу иностранных войск из Восточной Европы – в пределы обитания 1997 года.И в Соединенных Штатах уже заметили: "Конструкция украинского государства в ее нынешнем виде неисторична и проблематична" (цитируется по публикации бывшего советника Минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дугласа Макгрегора в американском издании The American Conservative).Когда в Вашингтоне схлынет досада и обида, там осознают, что 24 февраля Москва спасла США и НАТО от большой войны и миллионных жертв. А если не поймут, Россия имеет достаточно убедительных военно-технических средств для обеспечения национальной безопасности и добровольно-принудительной демилитаризации безответственных (безрассудных) "партнеров".

украина

донбасс

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

украина, донбасс