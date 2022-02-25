https://uz.sputniknews.ru/20220225/rusistam-vruchili-sertifikaty-s1-chto-eto-dast-pedagogam-22990216.html

Русистам вручили сертификаты С1: что это даст педагогам

Русистам вручили сертификаты С1: что это даст педагогам

В моноцентре "Ишга мархамат" в Ташкенте учителям русского языка и литературы вручили сертификаты на знание русского языка на уровне С1. Из 158 кандидатов документ получили 70 преподавателей.

2022-02-25T20:04+0500

2022-02-25T20:04+0500

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общество

учителя

русский язык

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ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Учителям русского языка в Узбекистане оказывают поддержку. Теперь педагоги, имеющие сертификат на знание русского языка не ниже С1 получают 50-процентную надбавку к заработной плате. Это предусматривает постановление Кабинета Министров "О дополнительных мерах по совершенствованию изучения иностранных языков".Тестирование преподавателей-русистов на уровень С1 на базе моноцентра "Ишга мархамат" организует и проводит Институт русского языка Российского университета дружбы народов (РУДН). Этот уровень позволяет свободно говорить и работать на русском языке.К слову, РУДН одним из первых начал проводить такой экзамен в Узбекистане. Подготовиться к нему на специальных курсах помогает Российский центр науки и культуры в Ташкенте (Россотрудничество).Из 158 кандидатов документ получили 70 преподавателей. Одна из них Зулхумор Нарметова – учитель русского языка и литературы в профессиональной школе №2 Бостанлыкского района Ташкентской области. В сфере образования она работает более 20 лет.Экзамен включает в себя аудирование, лексику, грамматику, чтение, письмо. Те, кто успешно сдал тесты в первый день, сдает говорение.По словам Колесникова, в дальнейшем преподавателей, получивших такой сертификат, планируют пригласить к дополнительной работе по обучению граждан, желающих работать в России.На сегодняшний день тестирование проводится только в Ташкенте. Однако, по словам руководителя представительства РУДН в Узбекистане, технический и научный потенциал университета позволит оказывать эту услугу в любом областном центре республики. Для этого уже идет проработка подходящих площадок, например, на базе местных вузов в которых есть кафедры русского языка.Читайте также: В Ташкенте рассмотрят роль русского языка в культурной жизни Узбекистана

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

учителя, русский язык