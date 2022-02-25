Русистам вручили сертификаты С1: что это даст педагогам
20:04 25.02.2022 (обновлено: 20:15 25.02.2022)
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В моноцентре "Ишга мархамат" в Ташкенте учителям русского языка и литературы вручили сертификаты на знание русского языка на уровне С1. Из 158 кандидатов документ получили 70 преподавателей.
ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Учителям русского языка в Узбекистане оказывают поддержку. Теперь педагоги, имеющие сертификат на знание русского языка не ниже С1 получают 50-процентную надбавку к заработной плате. Это предусматривает постановление Кабинета Министров "О дополнительных мерах по совершенствованию изучения иностранных языков".
"Огромная благодарность руководству республики за заботу и помощь преподавателям русского языка – они получают 50-процентную надбавку к зарплате и полную компенсацию затрат на проведённый экзамен", - отметил руководитель представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников.
Тестирование преподавателей-русистов на уровень С1 на базе моноцентра "Ишга мархамат" организует и проводит Институт русского языка Российского университета дружбы народов (РУДН). Этот уровень позволяет свободно говорить и работать на русском языке.
К слову, РУДН одним из первых начал проводить такой экзамен в Узбекистане. Подготовиться к нему на специальных курсах помогает Российский центр науки и культуры в Ташкенте (Россотрудничество).
"Этот сертификат подтверждает, что учитель и литературу знает, и историю помнит, и в культуре русского народа разбирается", - рассказала первый заместитель директора Института русского языка РУДН Светлана Ельникова.
Из 158 кандидатов документ получили 70 преподавателей. Одна из них Зулхумор Нарметова – учитель русского языка и литературы в профессиональной школе №2 Бостанлыкского района Ташкентской области. В сфере образования она работает более 20 лет.
"Повышение квалификации В РУДН я проходила несколько раз. Поэтому сразу записалась на тестирование. Я успешно прошла экзамен в числе первых и очень этим горжусь. Прежде всего, тестирование позволило мне проверить свои силы. Мне 60 лет, и я продолжу преподавать", - рассказала педагог.
Экзамен включает в себя аудирование, лексику, грамматику, чтение, письмо. Те, кто успешно сдал тесты в первый день, сдает говорение.
По словам Колесникова, в дальнейшем преподавателей, получивших такой сертификат, планируют пригласить к дополнительной работе по обучению граждан, желающих работать в России.
"Эту программу мы ведем совместно с Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана. Надеемся, что для преподавателей это станет дополнительным легальным заработком, заменяющим репетиторство", - добавил Андрей Колесников.
На сегодняшний день тестирование проводится только в Ташкенте. Однако, по словам руководителя представительства РУДН в Узбекистане, технический и научный потенциал университета позволит оказывать эту услугу в любом областном центре республики. Для этого уже идет проработка подходящих площадок, например, на базе местных вузов в которых есть кафедры русского языка.