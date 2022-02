https://uz.sputniknews.ru/20220213/v-tashkente-rassmotryat-rol-russkogo-yazyka-v-kulturnoy-jizni-uzbekistana-22706277.html

В Ташкенте рассмотрят роль русского языка в культурной жизни Узбекистана

Участники дискуссии поговорят о внедрении инновационных образовательных программ и трансграничном обмене учебной и научной литературой.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Как влияет русский язык на культуру Узбекистана — об этом и не только пойдет речь за круглым столом, который состоится в Ташкенте 15 февраля. Участие в дискуссии примут сотрудники учреждений науки и культуры России и Узбекистана.В числе организаторов — Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои, а также экспертный клуб "Сибирь-Евразия".По словам самих участников, заданные круглым столом вопросы требуют обсуждения, поскольку контакты между странами в научной и культурной сфере, в том числе взаимодействие вузов и академических исследовательских институтов в последнее время активизировались.Необходимы дополнительные средства коммуникаций. Важную роль в этом процессе может сыграть русский язык, который остается языком общения на постсоветском пространстве.Участники дискуссии обсудят совместные проекты по сохранности русского культурного наследия в Узбекистане, поговорят также о важности изучения собраний русскоязычной литературы в библиотеках и архивах республики. Речь также пойдет о внедрении инновационных образовательных программ и трансграничном обмене учебной и научной литературой.В январе правительство Узбекистана приняло постановление, устанавливающее в течение двух лет надбавку в 50% к зарплате для преподавателей русского языка в национальных классах школ страны. Для этого они должны получить сертификат преподавания уровня ТРКИ или С1 по методике The Common European Framework of Reference for Languages.Кроме того в Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Один из них проект "Класс!".Читайте также:В Узбекистане учителям русского языка будут платить больше >>Русисты Узбекистана получат сертификаты российского вуза >>

