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В Ташкенте рассмотрят роль русского языка в культурной жизни Узбекистана
В Ташкенте рассмотрят роль русского языка в культурной жизни Узбекистана
Участники дискуссии поговорят о внедрении инновационных образовательных программ и трансграничном обмене учебной и научной литературой.
2022-02-13T13:00+0500
2022-02-13T13:02+0500
общество
русский язык
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Как влияет русский язык на культуру Узбекистана — об этом и не только пойдет речь за круглым столом, который состоится в Ташкенте 15 февраля. Участие в дискуссии примут сотрудники учреждений науки и культуры России и Узбекистана.В числе организаторов — Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои, а также экспертный клуб "Сибирь-Евразия".По словам самих участников, заданные круглым столом вопросы требуют обсуждения, поскольку контакты между странами в научной и культурной сфере, в том числе взаимодействие вузов и академических исследовательских институтов в последнее время активизировались.Необходимы дополнительные средства коммуникаций. Важную роль в этом процессе может сыграть русский язык, который остается языком общения на постсоветском пространстве.Участники дискуссии обсудят совместные проекты по сохранности русского культурного наследия в Узбекистане, поговорят также о важности изучения собраний русскоязычной литературы в библиотеках и архивах республики. Речь также пойдет о внедрении инновационных образовательных программ и трансграничном обмене учебной и научной литературой.В январе правительство Узбекистана приняло постановление, устанавливающее в течение двух лет надбавку в 50% к зарплате для преподавателей русского языка в национальных классах школ страны. Для этого они должны получить сертификат преподавания уровня ТРКИ или С1 по методике The Common European Framework of Reference for Languages.Кроме того в Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Один из них проект "Класс!".Читайте также:В Узбекистане учителям русского языка будут платить больше &gt;&gt;Русисты Узбекистана получат сертификаты российского вуза &gt;&gt;
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русский язык, узбекистан

В Ташкенте рассмотрят роль русского языка в культурной жизни Узбекистана

13:00 13.02.2022 (обновлено: 13:02 13.02.2022)
© Sputnik / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкРоссийские учебники по русскому языку
Российские учебники по русскому языку - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2022
© Sputnik / Андрей Иглов
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Участники дискуссии поговорят о внедрении инновационных образовательных программ и трансграничном обмене учебной и научной литературой.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Как влияет русский язык на культуру Узбекистана — об этом и не только пойдет речь за круглым столом, который состоится в Ташкенте 15 февраля. Участие в дискуссии примут сотрудники учреждений науки и культуры России и Узбекистана.
"Эксперты поговорят о том, какую роль русский язык и русская книга играют в формировании культурной жизни Узбекистана," — говорится на сайте Исполкома СНГ.
В числе организаторов — Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои, а также экспертный клуб "Сибирь-Евразия".
По словам самих участников, заданные круглым столом вопросы требуют обсуждения, поскольку контакты между странами в научной и культурной сфере, в том числе взаимодействие вузов и академических исследовательских институтов в последнее время активизировались.
Необходимы дополнительные средства коммуникаций. Важную роль в этом процессе может сыграть русский язык, который остается языком общения на постсоветском пространстве.
Участники дискуссии обсудят совместные проекты по сохранности русского культурного наследия в Узбекистане, поговорят также о важности изучения собраний русскоязычной литературы в библиотеках и архивах республики. Речь также пойдет о внедрении инновационных образовательных программ и трансграничном обмене учебной и научной литературой.
В январе правительство Узбекистана приняло постановление, устанавливающее в течение двух лет надбавку в 50% к зарплате для преподавателей русского языка в национальных классах школ страны. Для этого они должны получить сертификат преподавания уровня ТРКИ или С1 по методике The Common European Framework of Reference for Languages.
Кроме того в Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Один из них проект "Класс!".
Проект "Класс!" (Зўр!)

Совместный проект Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана.

Был запущен в Узбекистане осенью 2020 года.

Операторы — РГПУ имени А. И. Герцена, Международный центр образования "Интердом" имени Е. Стасовой, Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони.

Проект рассчитан на десять лет.

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