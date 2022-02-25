https://uz.sputniknews.ru/20220225/video-itogi-pervogo-dnya-spetsoperatsii-na-ukraine---xrolenko-22990412.html

Видео: итоги первого дня спецоперации на Украине - Хроленко

Видео: итоги первого дня спецоперации на Украине - Хроленко

Военный эксперт Александр Хроленко подвел итоги первого дня специальной военной операции России в защиту жителей Донбасса. Как долго еще продержится ВСУ и что будет с Украиной дальше - в прогнозе эксперта Sputnik.

2022-02-25T21:00+0500

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2022-02-25T21:00+0500

видео

украина

спецоперация

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Президент Зеленский окончательно признал, что Запад не будет воевать за Украину, а ограничится лишь санкциями. Военный корреспондент Александр Хроленко уверен, что российские войска должны занять Киев как можно скорее."Американская разведка предполагает, что Киев сдадут через 72 часа. Я думаю, что нужно делать это быстрее, потому что с военной точки зрения и с гуманитарной точки зрения чем быстрее произойдет достижение цели демилитаризации Украины, тем меньше будет жертв среди военнослужащих как с той, так и с другой стороны, тем быстрее Украина станет нормальной мирной страной", - считает эксперт.Насколько Россия готова к введенным США и их союзниками санкциям и почему российская операция так важна для мира? Ответ на эти и другие вопросы смотрите в интервью на Youtube-канале Sputnik на русском.

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украина, спецоперация, видео