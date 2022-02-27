https://uz.sputniknews.ru/20220227/hamkorbank-ne-prinimaet-perevody-sberbanka-23006469.html
Hamkorbank не принимает переводы Сбербанка
Hamkorbank не принимает переводы Сбербанка
Узбекистанский банк приостановил зачисление переводов, отправленных через "Сбербанк онлайн".
2022-02-27T14:05+0500
2022-02-27T14:05+0500
2022-02-27T14:05+0500
общество
акб "hamkorbank"
денежные переводы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0c/15393241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b735de6d97398f62d77f6ae5ab68420f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Узбекистанский Hamkorbank приостановил зачисление денежных переводов, отправленных через "Сбербанк онлайн", сообщает пресс-служба банка.По сообщению пресс-службы, работа с приложением российского банка приостановлена "в связи с проведением технических работ".Переводы через "Сбербанк онлайн" на местные карты принимают еще два банка в Узбекистане – Агробанк и "Ипак Йули".В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако, в отличие от соседнего Таджикистана, переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.Читайте также: Курс рубля в Узбекистане остается стабильным
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0c/15393241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_794af1915cf76468c8464e6258892080.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
акб "hamkorbank", денежные переводы
Hamkorbank не принимает переводы Сбербанка
Подписаться на
Узбекистанский банк приостановил зачисление переводов, отправленных через "Сбербанк онлайн".
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik
. Узбекистанский Hamkorbank приостановил зачисление денежных переводов, отправленных через "Сбербанк онлайн", сообщает пресс-служба
банка.
По сообщению пресс-службы, работа с приложением российского банка приостановлена "в связи с проведением технических работ".
Переводы через "Сбербанк онлайн" на местные карты принимают еще два банка в Узбекистане – Агробанк и "Ипак Йули".
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако, в отличие от соседнего Таджикистана, переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.