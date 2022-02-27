https://uz.sputniknews.ru/20220227/hamkorbank-ne-prinimaet-perevody-sberbanka-23006469.html

Hamkorbank не принимает переводы Сбербанка

Hamkorbank не принимает переводы Сбербанка

Узбекистанский банк приостановил зачисление переводов, отправленных через "Сбербанк онлайн".

2022-02-27T14:05+0500

2022-02-27T14:05+0500

2022-02-27T14:05+0500

общество

акб "hamkorbank"

денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Узбекистанский Hamkorbank приостановил зачисление денежных переводов, отправленных через "Сбербанк онлайн", сообщает пресс-служба банка.По сообщению пресс-службы, работа с приложением российского банка приостановлена "в связи с проведением технических работ".Переводы через "Сбербанк онлайн" на местные карты принимают еще два банка в Узбекистане – Агробанк и "Ипак Йули".В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако, в отличие от соседнего Таджикистана, переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в РФ работали чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.Читайте также: Курс рубля в Узбекистане остается стабильным

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акб "hamkorbank", денежные переводы