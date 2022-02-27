https://uz.sputniknews.ru/20220227/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-marta-23007569.html

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 марта

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 марта

Льготы для инвалидов, документы водителей и уровень знания иностранных языков – изменения в законодательстве в традиционном обзоре Sputnik.

2022-02-27T16:12+0500

2022-02-27T16:12+0500

2022-02-27T16:12+0500

общество

законодательство

изменения

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 февраля – Sputnik. С начала месяца вступает в силу ряд изменений в законодательстве Узбекистана. Какие новшества ждут узбекистанцев в первый месяц весны, читайте в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.Лица с инвалидностью и их работодатели получают льготы по подоходному и социальному налогуС 1 марта 2022 года:При этом сумма социального налога возвращается, начиная с седьмого месяца при условии осуществления лицами с инвалидностью непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев.Водителям не нужно иметь при себе "лицензию", техпаспорт, доверенность и страховой полис при наличии биометрического паспорта или ID-картыИмеющим при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителям не требуется наличие документов:Ряд услуг органов внутренних дел предоставляются в электронном видеБлагодаря внедрению информационных технологий через ЕПИГУ можно получить следующие услуги:Центры госуслуг заменят столы находокДеятельность "Стола находок" в системе МВД прекращается и районные (городские) Центры госуслуг начнут оказывать услуги по приему, хранению и возврату потерянных и найденных вещей или их передачу в соответствующие государственные органы.Заявки на поиск пропавших предметов также будут приниматься через Единый портал интерактивных госуслуг.Земля МКД передается им в постоянное пользованиеЗемельные участки, прилегающие (граничащие) к зданиям и сооружениям, находящимся во владении госорганов, предприятий, органов самоуправления граждан и собственников многоквартирных жилых домов, выделяются им с правом постоянного пользования на следующих условиях и обязательствах:Определить уровень знания иностранного языка теперь можно самостоятельно через ЕПИГУПрием заявки на определение уровня владения иностранным языком и получение квалификационного сертификата путем сдачи теста осуществляется в электронном виде.Теперь чтобы получить квалификационный сертификат или справку через ЕПИГУ, не требуются копия фотографии 3,5х4,5 см и документ, подтверждающий оплату госуслуги. Претенденты могут самостоятельно выбрать дату экзамена на сайте Государственного центра тестирования, где будут публиковаться все даты тестовых испытаний.Лицензирование – в электронном видеС 1 марта лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры поэтапно осуществляются полностью в электронной форме через информационную систему "Лицензия". Исключение составляют разрешения, выдаваемые при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".Заявления о выдаче лицензии и разрешений, а также об уведомлении уполномоченного принимаются через Единый портал интерактивных госуслуг.Все виды лицензий и разрешений, а также письма о принятии уведомлений и включении их в реестр оформляются путем проставления QR-кода.Усиливается общественный контроль за использованием землиФото- и видеоматериалы о фактах самовольного захвата и незаконного использования земельных участков, направляются населением и органами самоуправления граждан в Генеральную прокуратуру и Агентство по кадастру.Органам самоуправления граждан и помощникам хокимов районов (городов) предоставляется право на направление запросов в органы исполнительной власти на местах, органы по строительству и кадастру о законности начатого строительства любого здания или сооружения на их территории.Разрешен экспорт цемента без ограниченийВсем юрлицам разрешается экспортировать цемент, цементный клинкер и стекло строительное, производимые в республике, на основе прямых договоров без ограничений (без квот).Агентством продвижения экспорта на срок до 1 января 2024 года предоставляются субсидии отечественным предприятиям-экспортерам (их уполномоченным представителям) на компенсацию до 50 процентов затрат по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны, включая сопредельные государства.Запускается платформа "E-ekspertiza"Единая электронная информационная система "E-ekspertiza" создается для:Читайте также: Водителей будут наказывать и поощрять баллами

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законодательство, изменения, узбекистан