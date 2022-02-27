Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 марта
Льготы для инвалидов, документы водителей и уровень знания иностранных языков – изменения в законодательстве в традиционном обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 27 февраля – Sputnik. С начала месяца вступает в силу ряд изменений в законодательстве Узбекистана. Какие новшества ждут узбекистанцев в первый месяц весны, читайте в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.
Лица с инвалидностью и их работодатели получают льготы по подоходному и социальному налогу
С 1 марта 2022 года:
льгота, установленная в соответствии с частью первой статьи 380 Налогового кодекса по подоходному налогу для инвалидов с детства и лиц с инвалидностью I и II групп, увеличивается с 1,41-кратного до трехкратного МРОТ;
до 1 марта 2024 года работодателям (за исключением бюджетных организаций, госпредприятий и юрлиц с госдолей 50 и более %) сумма социального налога, уплаченная ими за лиц с инвалидностью, возвращается из Госбюджета в полном объеме.
При этом сумма социального налога возвращается, начиная с седьмого месяца при условии осуществления лицами с инвалидностью непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев.
Водителям не нужно иметь при себе "лицензию", техпаспорт, доверенность и страховой полис при наличии биометрического паспорта или ID-карты
Имеющим при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителям не требуется наличие документов:
на право управления транспортным средством;
о регистрации транспортного средства;
подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца;
страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Ряд услуг органов внутренних дел предоставляются в электронном виде
Благодаря внедрению информационных технологий через ЕПИГУ можно получить следующие услуги:
приглашение иностранного гражданина в Узбекистан;
получение соответствующих документов и справок, подтверждающих принадлежность к гражданству Узбекистана, в иностранном государстве;
получение информации о судимости (несудимости);
установление времени свиданий, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания и в колониях-поселениях с их близкими родственниками.
Центры госуслуг заменят столы находок
Деятельность "Стола находок" в системе МВД прекращается и районные (городские) Центры госуслуг начнут оказывать услуги по приему, хранению и возврату потерянных и найденных вещей или их передачу в соответствующие государственные органы.
Заявки на поиск пропавших предметов также будут приниматься через Единый портал интерактивных госуслуг.
Земля МКД передается им в постоянное пользование
Земельные участки, прилегающие (граничащие) к зданиям и сооружениям, находящимся во владении госорганов, предприятий, органов самоуправления граждан и собственников многоквартирных жилых домов, выделяются им с правом постоянного пользования на следующих условиях и обязательствах:
содержания земельных участков в благоустроенном виде;
ухода и орошения деревьев, кустарников, других растений и саженцев;
проведения работ по уборке и очистке, установке мусорных урн;
сооружения (установки), ремонта и сохранности детских площадок, посадочных мест (скамеек) и систем ночного освещения;
сооружения, ремонта и содержания на надлежащем уровне пешеходных дорожек для населения.
Определить уровень знания иностранного языка теперь можно самостоятельно через ЕПИГУ
Прием заявки на определение уровня владения иностранным языком и получение квалификационного сертификата путем сдачи теста осуществляется в электронном виде.
Теперь чтобы получить квалификационный сертификат или справку через ЕПИГУ, не требуются копия фотографии 3,5х4,5 см и документ, подтверждающий оплату госуслуги. Претенденты могут самостоятельно выбрать дату экзамена на сайте Государственного центра тестирования, где будут публиковаться все даты тестовых испытаний.
Лицензирование – в электронном виде
С 1 марта лицензионные, разрешительные и уведомительные процедуры поэтапно осуществляются полностью в электронной форме через информационную систему "Лицензия". Исключение составляют разрешения, выдаваемые при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".
Заявления о выдаче лицензии и разрешений, а также об уведомлении уполномоченного принимаются через Единый портал интерактивных госуслуг.
Все виды лицензий и разрешений, а также письма о принятии уведомлений и включении их в реестр оформляются путем проставления QR-кода.
Усиливается общественный контроль за использованием земли
Фото- и видеоматериалы о фактах самовольного захвата и незаконного использования земельных участков, направляются населением и органами самоуправления граждан в Генеральную прокуратуру и Агентство по кадастру.
Органам самоуправления граждан и помощникам хокимов районов (городов) предоставляется право на направление запросов в органы исполнительной власти на местах, органы по строительству и кадастру о законности начатого строительства любого здания или сооружения на их территории.
Разрешен экспорт цемента без ограничений
Всем юрлицам разрешается экспортировать цемент, цементный клинкер и стекло строительное, производимые в республике, на основе прямых договоров без ограничений (без квот).
Агентством продвижения экспорта на срок до 1 января 2024 года предоставляются субсидии отечественным предприятиям-экспортерам (их уполномоченным представителям) на компенсацию до 50 процентов затрат по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны, включая сопредельные государства.
Запускается платформа "E-ekspertiza"
Единая электронная информационная система "E-ekspertiza" создается для:
комплексной автоматизации процессов сбора и обработки сведений о судебных экспертах и экспертизе;
доведения до населения и уполномоченных органов информации в сфере судебно-экспертной деятельности;
обеспечения всех видов информационного взаимодействия с организациями, причастными к выполнению экспертных действий.
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