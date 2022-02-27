https://uz.sputniknews.ru/20220227/nachalas-evakuatsiya-grajdan-uzbekistana-s-ukrainy---video-23005081.html

Началась эвакуация граждан Узбекистана с Украины - видео

Началась эвакуация граждан Узбекистана с Украины - видео

Первая группа узбекистанцев выехала из Львова в сторону Польши.

2022-02-27T12:17+0500

2022-02-27T12:17+0500

2022-02-27T12:17+0500

обострение в донбассе

узбекистан

эвакуация

украина

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Узбекистан начал эвакуацию своих граждан с территории Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.По данным посольства Узбекистана в Киеве, первая группа с 90 узбекистанцами выехал накануне вечером из города Львова в направлении КПП "Краковец" на украинско-польской границе.Пересекли ли граждане Узбекистана польскую границу, пока не сообщается.Между тем, студенты из Узбекистана, находящиеся на территории Украины, обеспечены всем необходимым, подчеркивает МИД. При поддержке посольства и представителей узбекской диаспоры в Украине студенты, находящиеся в Харькове и Запорожье, обеспечены трехразовым питанием. К тому же руководство Запорожского национального университета выразило готовность оказать иностранным учащимся посильное содействие.Помимо этого, также решаются вопросы узбекистанских студентов, пребывающих в Херсоне, Хмельницком, Днепре и Одессе.Россия начала проводить военную операцию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Во время телеобращения к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Российский лидер уточнил, что вся ответственность за кровопролитие ляжет на совесть правящего в Украине режима. Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов местной власти, а лучше сложить оружие и идти домой.В Министерстве обороны РФ пояснили, что российские Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины. Высокоточные средства выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркнули в госструктуре.Читайте также: Мирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на Украине

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узбекистан, эвакуация, украина