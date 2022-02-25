https://uz.sputniknews.ru/20220225/mirziyoev-i-putin-po-telefonu-obsudili-situatsiyu-na-ukraine-22989160.html

Мирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на Украине

Мирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на Украине

Президенты также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

2022-02-25T19:33+0500

2022-02-25T19:33+0500

2022-02-25T19:33+0500

обострение в донбассе

узбекистан

шавкат мирзиёев

владимир путин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1396/34/13963496_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4afaec22e65a3524aaa86a6c84126bd7.jpg

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Украине с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.Главы государств обсудили развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции для защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.Президенты также обсудили актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнерство, отмечается в сообщении пресс-службы.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику.Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.Военная операция России в Донбассе: главное — видео >>В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Читайте также:Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация >>Как неонацизм и Украина стали синонимами — видео >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, украина