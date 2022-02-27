https://uz.sputniknews.ru/20220227/putin-prikazal-perevesti-sily-sderjivaniya-v-rejim-boevogo-dejurstva---video-23010040.html
Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства - видео
Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства - видео
Такое поручение президент дал министру обороны и начальнику Генштаба в связи с высказываниями западных политиков.
2022-02-27T19:15+0500
2022-02-27T19:15+0500
2022-02-27T19:15+0500
обострение в донбассе
владимир путин
армия
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ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, сообщает РИА Новости.Такое распоряжение глава государства дал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.В справочнике Министерства обороны говорится, что стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".Россия начала проводить военную операцию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Во время телеобращения к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Российский лидер уточнил, что вся ответственность за кровопролитие ляжет на совесть правящего в Украине режима. Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов местной власти, а лучше сложить оружие и идти домой.В Министерстве обороны РФ пояснили, что российские Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины. Высокоточные средства выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркнули в госструктуре.Читайте также: Ситуация на Украине - главное
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владимир путин, армия
Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства - видео
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Такое поручение президент дал министру обороны и начальнику Генштаба в связи с высказываниями западных политиков.
ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik.
Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, сообщает РИА Новости
.
Такое распоряжение глава государства дал на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
"Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", — добавил президент.
В справочнике
Министерства обороны говорится, что стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".
Россия начала проводить военную операцию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Во время телеобращения к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Российский лидер уточнил, что вся ответственность за кровопролитие ляжет на совесть правящего в Украине режима. Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов местной власти, а лучше сложить оружие и идти домой.
В Министерстве обороны РФ пояснили, что российские Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины. Высокоточные средства выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркнули в госструктуре.