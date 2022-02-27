https://uz.sputniknews.ru/20220227/situatsiya-na-ukraine-glavnoe-k-etomu-chasu-23008080.html

Ситуация на Украине: главное к этому часу

Ситуация на Украине: главное к этому часу

Идут четвертые сутки специальной операции России в защиту жителей Донбасса. Российские войска продолжают наступление, в Минске ждут переговоров а узбекистанцев вывозят из Львова – главные новости к этому часу.

2022-02-27T16:49+0500

2022-02-27T16:49+0500

2022-02-27T16:49+0500

обострение в донбассе

украина

спецоперация

донбасс

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Продолжается специальная военная операция вооруженных сил России в защиту граждан Донбасса. Министерство обороны России сообщило о продвижении своих войск под Киевом и в других регионах Украины.В частности, российские военные блокировали Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном. По данным министерства, уничтожено 975 объектов военной инфраструктуры Украины, сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотников, уничтожено 223 танка и броневиков и другая боевая техника, почти 500 украинских военных сдались под Харьковом.Войска ДНР и ЛНР продолжают наступление на части ВСУ в Донбассе.Между тем, вооруженные силы Украины продолжают обстрел населенных пунктов. В частности, мирная жительница получила ранения при обстреле Горловки, еще один человек пострадал при взрыве на нефтебазе в Ровеньках. Представители ДНР сообщают об обстреле населенных пунктов Широкая Балка и Докучаевка.ВСУ также ведет обстрел объектов на территории Ростовской области России. РИА Новости сообщают о взрыве снаряда в слободе Кудиновка в Ростовской области.В Минск прибыла делегация России для проведения переговоров с представителями украинской стороны. При этом представители Украины в Беларусь пока не явились, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о готовности к переговорам.Между тем, некоторые государства Европы запретили полеты в своем воздушном пространстве для российских самолетов. В частности, свое небо для России закрыли Италия, Германия, Швеция и другие страны.Запад объявил о намерении ввести новые санкции против России. К примеру, ряд российских банков могут отключить от системы переводов SWIFT, будут введены ограничения против активов Центробанка и другие меры.Граждане иностранных государств пытаются эвакуироваться с территории Украины. МИД Узбекистана организовал эвакуацию первой группы своих граждан из Львова. Около 90 узбекистанцев накануне вечером вывезли из города в сторону КПП "Краковец" на украинско-польской границе.Россия начала проводить военную операцию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Во время телеобращения к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Российский лидер уточнил, что вся ответственность за кровопролитие ляжет на совесть правящего в Украине режима. Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов местной власти, а лучше сложить оружие и идти домой.В Министерстве обороны РФ пояснили, что российские Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины. Высокоточные средства выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркнули в госструктуре.Читайте также: Мирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на Украине

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украина, спецоперация, донбасс