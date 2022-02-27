https://uz.sputniknews.ru/20220227/v-belarusi-sostoyalsya-referendum-po-konstituatsii-23009907.html

В Беларуси состоялся референдум по конституции

В Беларуси состоялся референдум по конституции

На 14.00 явка составила 61,9%, референдум можно считать состоявшимся, сообщает белорусский ЦИК. 27.02.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Референдум по внесению изменений в конституцию Беларуси можно считать состоявшимся, явка 14.00 составила 61,91%, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко, сообщает РИА Новости."Явка, по данным на 14.00, составила 61,91%", - сказал Карпенко на брифинге.В разрезе областей явка составила: Брестская область - 63,08%, Витебская область – 66,66%, Гомельская область – 63,97%, Гродненская область – 63,3%, Минская область – 61,87%, Могилевская область – 64,69%, Минск – 53,67%.Белорусам предстоит ответить на один единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?" За пять дней досрочного голосования участие явка составила 42,93%.Как ожидается, результаты референдума будут известны к часу ночи 28 февраля.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает ограничение количества президентских сроков до двух, создание Всебелорусского народного собрания, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии.Читайте также: Ситуация на Украине - главное к этому часу

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