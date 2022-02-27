https://uz.sputniknews.ru/20220227/v-karakalpakstane-zastrelili-krasnoknijnogo-olenya-23007046.html

В Каракалпакстане застрелили краснокнижного оленя

В Каракалпакстане застрелили краснокнижного оленя

Браконьеров, застреливших самца бухарского оленя, выследили по следам и крови.

2022-02-27T14:58+0500

2022-02-27T14:58+0500

2022-02-27T14:58+0500

происшествия

каракалпакстан

красная книга

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. В Каракалпакстане задержали браконьеров, подстреливших краснокнижного бухарского оленя, сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии.История, произошедшая 23 февраля в Берунийском районе, походит на детективный триллер. Около 4.30 утра местные жители сообщили сотрудникам резервата о том, что возле лесничества на территории сельского схода "Бийбазар" слышны выстрелы.Сотрудники заповедника выехали на место и в ходе осмотра обнаружили на асфальте следы крови, а в канаве возле пшеничного поля – следы копыт. Инспекторы шли по кровавому следу и отпечаткам шин мотоцикла около 4 километров по асфальту и 2 км по грунтовой дороге.В результате поисков, около 9.30 инспекторы обнаружили в канаве возле фермы голову, ноги, шкуру и внутренности самца бухарского оленя. Сообщив о случившемся в прокуратуру, РОВД и природоохранные органы, инспекторы проследовали по следам дальше. След мотоцикла обрывался у одного из домов.Оперативно-следственная группа Берунийского РОВД обнаружила в этом доме мотоцикл "ИЖ" красного цвета, принадлежащий хозяину дома, гражданину А.Ш. 1993 года рождения. Владелец вымыл мотоцикл, но следователям все же удалось обнаружить на транспортном средстве следы крови и шерсть животного. Владелец дома признался в правонарушении и сдал правоохранителям незарегистрированное охотничье ружье.На допросе он также назвал имя своего подельника, жителя поселка Алтынсай 1996 года рождения. В отношении обоих правонарушителей возбуждено уголовное дело, ведется следствие.По данным Всемирного фонда дикой природы, бухарский олень весьма немногочисленный подвид благородного оленя. К началу третьего тысячелетия в мире насчитывалось всего около 350 особей этого вида. Усилиями властей Узбекистана, Казахстана и Таджикистана численность бухарского оленя к 2015 году удалось увеличить до 2700 особей.Читайте также: В Гиссарском заповеднике "попался" снежный барс - видео

каракалпакстан

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каракалпакстан, красная книга