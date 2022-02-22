https://uz.sputniknews.ru/20220222/v-gissarskom-zapovednike-popalsya-snejnyy-bars--video-22914087.html

В Гиссарском заповеднике "попался" снежный барс — видео

В Гиссарском заповеднике "попался" снежный барс — видео

Комитет по экологии и охране окружающей среды показал снежного барса, который попался в фотоловушку.

2022-02-22T18:44+0500

2022-02-22T18:44+0500

2022-02-22T18:44+0500

общество

снежные барсы

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане в Гиссарском государственном горно-арчовом заповеднике в фотоловушку попался снежный барс.Об этом передает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии). Гиссарский заповедник, расположенный в Кашкадарьинской области, является одним из постоянных мест обитания снежного барса. Фотоловушка, установленная в заповеднике, запечатлела на камеру еще одного редкого хищника. Ранее в этом же заповеднике государственный инспектор Танхоздарьинского отдела Джамшид Бердалиев запечатал двух снежных барсов на реке Куралай. Снежный барс является уникальным представителем семейства кошачьих и занесен в Международную Красную книгу.Читайте также:Защищая снежных барсов: в Узбекистане появился новый музей — видеоВодоплавающих птиц пересчитают

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снежные барсы