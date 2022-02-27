https://uz.sputniknews.ru/20220227/v-tashkente-mashina-uletela-v-metro-23003894.html

В Ташкенте машина "улетела" в метро

В Ташкенте машина "улетела" в метро

Автомобиль Spark въехал в подземный переход метро "Шахристан". Пострадали три человека.

2022-02-27T10:37+0500

2022-02-27T10:37+0500

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происшествия

ташкент

метро

автомобиль

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. В Ташкенте автомобиль Spark съехал в подземный переход станции метро "Шахристан", сообщает пресс-служба столичного ГУВД.По данным правоохранительных органов, 26 февраля около 23.30 часов водитель автомобиля 1994 года рождения не справился с управлением и въехал в подземный переход станции метро, сбив при этом пешехода, выходившего из перехода.В результате аварии пострадали три человека: пешеход, водитель и пассажир, находившийся в машине. Все трое госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба.Читайте также: Самаркандские спортсмены обложили таксистов данью

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ташкент, метро, автомобиль