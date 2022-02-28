https://uz.sputniknews.ru/20220228/nachalos-obsujdenie-zakonoproekta-o-nalogovom-konsultirovanii-23022170.html

Началось обсуждение законопроекта "О налоговом консультировании"

Началось обсуждение законопроекта "О налоговом консультировании"

Главное о разрабатываемом законопроекте — в материале.

2022-02-28T14:00+0500

2022-02-28T14:00+0500

2022-02-28T14:00+0500

общество

министерство

новый закон

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Министерство финансов разработало и разместило для обсуждения проект закона "О налоговом консультировании" в новой редакции.Закон наводит порядок в сфере саморегулирования налогового консультирования. Он также обеспечивает прозрачность процесса получения квалификационного аттестата налогового консультанта.Новый закон поможет уладить споры между предприятиями и налоговыми органами. А также приведет в соответствие налоговое консультирование с нормами в международной практике.В министерстве ожидают, что принятие закона повысит роль негосударственных некоммерческих организаций в налоговом консультировании.С 1 января 2021 года Министерство финансов передало Палате налоговых консультантов Узбекистана функции по:По закону Узбекистана налоговое консультирование — это деятельность организации налоговых консультантов по оказанию на договорной основе юридическим и физическим лицам услуг по налоговому консультированию.Читайте также:Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 марта

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министерство, новый закон