https://uz.sputniknews.ru/20220228/nachalos-obsujdenie-zakonoproekta-o-nalogovom-konsultirovanii-23022170.html
Началось обсуждение законопроекта "О налоговом консультировании"
Началось обсуждение законопроекта "О налоговом консультировании"
Главное о разрабатываемом законопроекте — в материале.
2022-02-28T14:00+0500
2022-02-28T14:00+0500
2022-02-28T14:00+0500
общество
министерство
новый закон
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Министерство финансов разработало и разместило для обсуждения проект закона "О налоговом консультировании" в новой редакции.Закон наводит порядок в сфере саморегулирования налогового консультирования. Он также обеспечивает прозрачность процесса получения квалификационного аттестата налогового консультанта.Новый закон поможет уладить споры между предприятиями и налоговыми органами. А также приведет в соответствие налоговое консультирование с нормами в международной практике.В министерстве ожидают, что принятие закона повысит роль негосударственных некоммерческих организаций в налоговом консультировании.С 1 января 2021 года Министерство финансов передало Палате налоговых консультантов Узбекистана функции по:По закону Узбекистана налоговое консультирование — это деятельность организации налоговых консультантов по оказанию на договорной основе юридическим и физическим лицам услуг по налоговому консультированию.Читайте также:Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 марта
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министерство, новый закон
Началось обсуждение законопроекта "О налоговом консультировании"
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В министерстве считают, что новый закон повысит роль самоуправляемых организаций в налогового консультирования.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Министерство финансов разработало и разместило для обсуждения проект
закона "О налоговом консультировании" в новой редакции.
Закон наводит порядок в сфере саморегулирования налогового консультирования. Он также обеспечивает прозрачность процесса получения квалификационного аттестата налогового консультанта.
Новый закон поможет уладить споры между предприятиями и налоговыми органами. А также приведет в соответствие налоговое консультирование с нормами в международной практике.
В министерстве ожидают, что принятие закона повысит роль негосударственных некоммерческих организаций в налоговом консультировании.
С 1 января 2021 года Министерство финансов передало Палате налоговых консультантов Узбекистана функции по:
проведению квалификационных экзаменов для получения квалификационного сертификата налогового консультанта;
выдаче, переоформлению, приостановлению, прекращению действия и аннулированию квалификационного сертификата налогового консультанта;
утверждению программ обучения и повышения квалификации налоговых консультантов;
ведению реестра налоговых консультантов.
По закону Узбекистана налоговое консультирование — это деятельность организации налоговых консультантов по оказанию на договорной основе юридическим и физическим лицам услуг по налоговому консультированию.